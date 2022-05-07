نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة واحدة لفك الفراخ المجمدة وتحويلها إلى فراخ طازة في 3 دقائق حتي لو مجمدة من سنين في المقال التالي
يعتبر الدجاج من الأكلات الشهية التي يحبها الأطفال والكبار والمفيدة جدًا للجسم فهي تحتوي على كم كبير من البروتين والمواد اللازمة له علاوة على احتوائه على المواد الضرورية والأساسية لبناء الجسم وتلجأ الكثير من ربات المنازل إلى تخزين الدجاج في درجة حرارة الفريزر لفترة طويلة وكثيرًا ما تبحث عن طرق لتفكيك الدجاج المجمد وإعادة طهيه بطريقة صحية وسليمة حيث يحتاج الدجاج إلى أكثر من 1٢ ساعة لتفكيكه من عملية التجميد وهذا يعوق الكثير من ربات المنازل ولكن هناك طرق سهلة لتفكيكه ومتوفرة في أي منزل بدون أي ضرر وهذا ما سيتم تناوله خلال هذا المقال.
ملعقة واحدة لفك الفراخ المجمدة
هناك العديد من الطرق السهلة والذكية التي تعمل على تفكيك الدجاج خلال ساعة واحدة وبدون أي اعراض جانبية والتي لا يعرفها الكثير من ربات المنازل وسوف نوضح أهمها خلال تلك السطور
- نقوم بإخراج الدجاج من الفريزر ونضعها في حلة واسعة.
- نقوم بمليء الحلة بماء فاتر وليس دافئ حيث الماء الدافئ يمكن أن يتفاعل مع المواد المجمدة ويمثل خطرًا على الفرد.
- نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الملح الخشن على الدجاج حيث يعتبر هذا المكون من أفضل المكونات التي تساعد على تسييح وتفكيك الدجاج المجمد.
- في خلال ساعة واحدة تكون الفراخ جاهزة للطهي وبملعقة واحدة فقط.
- نقوم بغسل الدجاج جيدًا بعد ذلك لتفكيكه تمامًا.
نقوم بشوي الدجاجة أو سلقها وتحميرها حسب الرغبة.
طريقة السكر لفك الفراخ المجمدة
يعتبر السكر من المكونات المهمة التي لا غنى عنه في جميع المشروبات واستخدامات عديدة وسوف نشرح خلال تلك السطور طريقة السكر لتفكيك الفراخ المجمدة
- نقوم بإخراج الدجاج من الفريزر.
- نقوم بوضع ملعقة من السكر على الدجاجة ونتركه وخلال ساعتين فقط يقوم السكر بتفكيك الدجاج تمامًا بطريقة مضمونة وفعالة وبطريقة طازجة.
- كما يساعد السكر في التخلص من الزفارة والروائح الكريهة للدجاجة.
- وبتلك الطريقتين نقوم بالتخلص من تجميد الدجاج بسهولة ونحولها إلى دجاجة طازجة بأسهل الطرق بطريقة صحية ولا تؤثر بالسلب على صحة الإنسان.
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