لشعر بني محمر.. اصبغي شعرك بالحناء باللون البني بدون مواد كيميائية

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صبغ الشعر بالحناء، ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية وقبل قدوم عيد الفطر المبارك بحث الكثيرين من الرجال والنساء عن أفضل طرق صبغ الشعر بالحناء وخاصة في حالة الشيب، حيث أن الحناء تعد أفضل مكون طبيعي يمكن من خلال استخدامها لإعطاء الشعر اللون الجميل المميز، وذلك دون إلحاق أي ضرر بالشعر، ولكن على العكس فهي تمنح الشعر الكثير من الفوائد كما أنها تمنع تساقطه، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين إلى استخدام الحناء في صبغ الشعر وكذلك الابتعاد عن استخدام المواد الكيماوية الضارة في صبغ الشعر، حيث أن تلك المواد سوف تضر بالشعر وفروة الرأس، وبالتالي تتسبب في تساقط الشعر.
صبغ الشعر باللون البني باستخدام الحناء
في حالة الرغبة بصبغ الشعر باللون البني يتم إتباع الخطوات التالية:
- يحضر إناء بلاستيك ويتم وضع خمس ملاعق من الحناء.
- ثم يتم أيضاً إضافة واحد ملعقة كبيرة من قشر الباذنجان، وأيضاً سوف يتم إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح.
- يتم إضافة مقدار متوسط من الماء مع التقليب بشكل جيد لكافة المكونات.
- تترك الحناء لمدّة أربع ساعات وذلك حتى تتخمر.
- يتم وضع ملعقة بحجم صغير من عصير الليمون مع التقليب بصورة جيدة.
- وأخيراً يتم وضع الحناء على الشعر، وذلك لمدة أربع ساعات فقط وبعدها يتم غسل الشعر بالماء وتجفيفه بشكل جيد.
صبغ الشعر باللون البني المحمر باستخدام الحناء
عند الرغبة بصبغ الشعر باللون البني المائل إلى الحمرة عن طريق استخدام الحناء سوف يتم إتباع الخطوات التالية:
- نقوم بوضع عدد خمس ملاعق من الحناء.
- كما نضع ملعقة واحدة من القهوة.
- أيضاً نضع ملعقة من خل التفاح مع إضافة كمية مناسبة من الماء.
- يتم تقليب جميع المكونات بشكل جيد، ثم يتم تركهم لمدة أربع ساعات حتى يتم تخمير الحناء مع كافة المكونات.
- نقوم بعد ذلك بإضافة ملعقة من عصير الليمون مع التقليب مرة أخرى بشكل جيد.
- يتم ترك الحناء فوق الشعر لمدة أربع ساعات فقط، وبعدها يتم غسل الشعر بالماء وتجفيفه جيداً.
- لاحظي النتيجة المذهلة بعد الاستخدام مثل صالون التجميل تماماً وأفضل.
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