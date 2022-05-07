اخلط القرنفل مع الليمون وضعه ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طوال حياتك

يعتبر القرنفل من أحدى التوابل التي تستخدم منذ قديم الزمان والتي لها تأثير سحري على الجسم وجميع أجهزته كما يعتبر الليمون أحد الخضروات المهمة الغنية بفيتامين سي المركز والتي تعطي الجسم الطاقة اللازمة له فهو لا غنى عنه في كثير من الأطعمة والعديد من المشروبات ولكن ما الذي يحدث عند إضافة القرنفل مع الليمون فيعتبر هذا الخليط سحري فيحتوي القرنفل والليمون على العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد اللازمة له وسوف نوضح أهمها خلال هذا المقال وطريقة تحضيره بأقل المقادير وأبسط المكونات التي يمكن أن تتوافر في كل منزل.

طريقة تحضير القرنفل مع الليمون

يعتبر خليط القرنفل والليمون من الخلطات السحرية التي لا تستطيع الاستغناء عنها وسوف نوضح خلال تلك السطور طريقة تحضيرهما معًا.

المكونات

عيدان من القرنفل.

عدد ٢ من الليمون.

ماء.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الماء على النار ونقوم بوضع عيدان من القرنفل.

نتركه على النار إلى أن يغلي ثم نقوم بصب تلك المحتويات في الكوب.

نقوم بعصر الليمون على المشروب وننتظر دقائق إلى أن يبرد.

يمكن تناول تلك المشروب قبل النوم وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة.

فوائد القرنفل مع الليمون

للقرنفل والليمون فوائد لا تعد ولا تحصى وسوف نوضح أهمها خلال السطور الآتية