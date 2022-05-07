تخجلين من سواد الوجه واليدين والمنطقة الحساسة اليكي الحل السحري تبييض فوري للجسم وإزالة سواد السنين في دقائق

تخجل الكثير من السيدات والفتيات من سواد واسمرار اليدين من أثار الشمس وحروقها وهذا ما يجعلهن تبحث طوال الوقت عن بعض الطرق الفعالة التي تساعد في التخلص من هذا الاسمرار كما تبحث البعض منهن على الطرق الصحيحة والصحية لتفتيح المناطق الداكنة وهناك الكثير من الوصفات السحرية التي تساعد في تبييض اليدين والجسم والتخلص من الاسمرار تمامًا وسوف نوضح خلال تلك المقال بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح اليدين والجسم بدون الحاجة لشراء أي كريمات أو الذهاب لعمل جلسات الليزر الخاصة بالتفتيح بأبسط الطرق وأقل المكونات الطبيعية.

الطريقة الأولى لتفتيح سواد اليدين والجسم

يعتبر الاهتمام باليدين والجسم وخاصة المناطق الداكنة به من الأمور المهمة الشاغلة كثير من السيدات وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور

المكونات

ترمس.

زبادي.

قهوة.

قطرات من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار حبات من الترمس ونغسلها جيدًا.

نقوم بإزالة القشرة الخارجية للترمس ونقوم بطحنه في الكبة.

نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من مكون الزبادي مع الخليط ونخلطه جيدًا.

نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من القهوة ونخلط تلك المكونات حتى تصبح متجانسة مع بعضها البعض.

نضيف قطرات من زيتاللوز الحلو لتلك المكونات.

وبذلك تصبح الوصفة جاهزة للاستخدام.

وبذلك تصبح الوصفة جاهزة للاستخدام. نقوم بغسل الأيد وتجفيفها ثم نقوم بفردها على الأيد والتدليك.

يمكن استخدام هذه الوصفة على الجسم ولتفتيح المناطق الداكنة.

طريقة الكركم لتفتيح سواد اليدين

يعتبر الكركم من المواد التي تساعد على تفتيح وتبييض الوجه وسوف نوضح أهمها خلال تلك السطور

المكونات

كركم.

عصير برتقال.

جزر.

طريقة التحضير