نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندك كوباية عدس مش هنطبخه ولا هنسلقه كنز وانتي لا تعلمي عمري ما تخيلت كل دا يطلع من العدس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عندك كوب عدس مش هنسلقة ولا هنطبخه كنز وانتي لا تعلمين مدى أهميته حيث تعتبر نوعية حبوب العدس واحدة من البقوليات الأهم والتي تحوي الكثير من أنواع الفيتامينات والتي تعتبر من أهم العناصر المغذية التي تفيد بشكلٍ كبير مختلف الأجزاء لجسم الإنسان، وعن الطريقة المتميزة التي من خلالها من الممكن أن نقوم بالتحضير للعدس من خلالها فهذا هو موضوع فقراتنا حيث نقوم بعرض مكونات بسيطة جدًا مع العدس تساعد في التحضير لتلك الوصفة الصحية القادمة مع ذكر الطريقة المثلى والتي لا بد وأن يتم التحضير من خلالها لوصفة العدس المميزة والغير تقليدية.

عندك كوب عدس مش هنسلقة ولا هنطبخه كنز وانتي لا تعلمين

كوب عدس فقط لن تقومي بطهيه بالطريقة المعتادة حيث أننا قد أعتدنا على تحضيره من خلال سلقه وإعداد شوربة العدس مثلًا أو مزجه مع الأرز لعمل وصفة العدس الأصفر المعروفة، ولكن تلك الطريقة المتميزة هي التي من خلالها سيكون هناك تقديم بشكلٍ آخر للعدس ومن الممكن أن تقومي بتقديمه بتلك الطريقة الصحية، والتي تتطلب التحضير للمكونات الجاري ذكرها بالتفصيل.

مكونات لتقديم العدس بشكلٍ صحي

من الممكن أن تعتمدي على تلك المكونات الآتية والتي تساعد في الطهي المتميز لشطيرة العدس ومن الممكن أن تحتاجي للمكونات الآتية:

كوب عدس.

كوب أرز.

ملح طعام.

ملعقة صغيرة مكون بيكينج بودر.

نصف كوب مكون الدقيق.

بيضة واحدة.

وعاء ملائم.

أجبان حسب الرغبة.

شرائح مكون الزيتون المخلي.

كوبان ماء.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن أن تبدئي في التحضير لوصفة شطيرة أو فطيرة العدس من خلال الاستعانة بما سلف من المكونات ثم اتباع الخطوات الآتية: