اقوي كريم مزيل عرق طبيعي للتخلص من رائحه العرق برائحة الورد يدوم 24 ساعة بدون أي مواد كيميائية

مزيل عرق طبيعي، مزيل العرق لا يستغني عنه الرجال والنساء وخاصة في فصل الصيف، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتعرق الشديد، ولتجنب الروائح الكريهة يستخدم الجميع مزيل العرق سواء أثناء الذهاب إلى العمل أو الخروج للتسوق، حفاظاً على صحة رائحة الجسم العطرة، ولكن مزيلات العرق الصناعية تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية، التي تسبب غمقان شديد في البشرة، كما قد تسبب عند البعض الإصابة بأمراض السرطان الخبيثة، لذلك يبحث الجميع عن طريقة عمل مزيل عرق طبيعي، يعطر رائحة الجسم ولا يسبب أي أضرار على البشرة، وهذا ما سيتم توضيحه خلال السطور التالية.

طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي

يمكنك من خلال استخدام بعض المكونات الطبيعية البسيطة تحضير أفضل مزيلات عرق طبيعية لا تسبب أي آثار جانبية على البشرة، كما تساعد على تعطير الجسم وتفتيح لون البشرة، فهي مزيلات ممتازة، ومقادير مزيل العرق الطبيعي تتمثل في التالي.

المكونات

زبدة الشيا ملعقتين كبيرتين.

ملعقتين من زيت جوز الهند كبيرتين.

ثلاث ملاعق من صودا الخبز.

ملعقة من زيت الياسمين.

طريقة التحضير للوصفة

للحفاظ على رائحة جسمك في الصيف أثناء الخروج من المنزل، لابد من استخدام مزيلات العرق، وخاصة المزيلات الطبيعية المفيدة للبشرة، حيث أن زيت جوز الهند يغذي البشرة ويمنع التعرق، وزيت الياسمين يعطى رائحة مميزة للبشرة، لذلك المكونات السابقة ممتازة لعمل مزيل عرق طبيعي في المنزل، ويمكن تحضيره من خلال إتباع الآتي.

لابد من إذابة زبدة الشيا وزيت جوز الهند في حمام مائي.

يتم إضافة صودا الخبز وزيت الياسمين إلى زبدة الشيا وزيت جوز الهند.

نخلط جميع المكونات السابقة.

يوضع المزيج في وعاء مناسب في الثلاجة حتى يتماسك.

يصبح مزيل العرق الطبيعي متاح للاستخدام.

فوائد استخدام مزيلات العرق الطبيعية

مزيلات العرق الطبيعية تفوق في فوائدها الصحية على المزيلات الصحية، فهي ممتازة وتساعد على تفتيح ونضارة البشرة، وتمد البشرة بالفوائد التالية.