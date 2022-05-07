معجزة كريم بانثينول والنشا لتفتيح البشرة 7 درجات وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال

كريم بانثينول والنشا ، يساعد كريم بانثينول على تفتيح بشرة الجسم والوجه، حيث يقضي على إسمرار الاماكن الداكنة، وكذلك النشا يساعد على شد البشرة وتضييق المسام الواسعه وتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد، كما يجعل البشرة ناعمة وبيضاء ومشرقة، لذلك فإن قناع كريم بانثينول والنشا من أكثر الخلطات التى تعطي نتائج ممتازة من أول استخدام، كما أن كريم بانثينول غير مكلف ومتوفر في جميع الصيدليات، والنشا متاح في جميع المنازل، لذلك يمكن تحضير هذه الوصفة بكل سهولة، ولمعرفة طريقة التحضير والاستخدام تابعوا هذا المقال.

طريقة عمل كريم بانثينول والنشا لتفتيح البشرة

إذا كنتِ تعانين من تراكم أماكن داكنة في الجسم أو في الأماكن الحساسة، فيمكنك استخدام قناع كريم بانثينول والنشا، فهو يساعد على التخلص من إسمرار البشرة والنمش والتجاعيد ويقضي على خلايا الجلد الميت، ويمكن تحضيره خلال دقائق من خلال توافر المكونات التالية.

المكونات

ملعقة من كريم بانثينول كبيرة.

1 ملعقة من النشا كبيرة.

زيت زيتون ملعقة صغيرة.

حليب بودرة ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير واستخدام الكريم

يمكن تحضير هذا القناع السحري الذي يجعل بشرة الفتاة مشرقة ونضرة كبشرة الفتيات الكوريات في المنزل، بمجرد تحضير المكونات السابقة، لهذا سوف نستعرض لكم طريقة التحضير والاستخدام.

نحضر وعاء ونضع فيه كريم بانثينول والنشا وزيت الزيتون والحليب البودرة ونقلب جميع المكونات.

نقلب المكونات حتى يصبح القوام كريمي.

بعدها يتم فرد الكريم على الوجه أو المكان المراد تفتيحه.

نترك الخليط حتى يجف تماماً لمدة عشر دقائق.

يتم غسل البشرة بالماء الفاتر وتجفيفها.

للحصول على بشرة نضرة ومشرقة يتم تكرار القناع مرتين في الأسبوع.

وصفة النشا والزبادى لتبيض البشرة

المكونات

ملعقة من النشا كبيرة.

1 ملعقة من الزبادي كبيرة.

فرشاة وجه.

طريقة تحضير الوصفة