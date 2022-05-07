وصفة الملح لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

إزالة الشعر بالملح، أجهزة الليزر التي تزيل شعر الجسم نهائياً مكلفة وتحتاج إلى مبالغ مالية عالية حتى يتم التخلص من شعر الجسم بالكامل، كما تسبب أشعة الليزر آثار سلبية على البشرة، وقد تصيب الفتيات بالحروق أو الإصابة بأمراض خطيرة، فهي غير آمنة بشكل كافي على بشرة الجسم، كما أن المزيلات التقليدية مثل السويت والشفرة تزعج الفتيات وتسبب لهن التهابات شديدة وآلام، لذلك يفضلن استخدام مزيلات طبيعية تساعد على تقليل شعر الجسم الزائد والحفاظ على صحة البشرة، و يعتبر الملح من المزيلات الطبيعية الممتازة التي تساعد على التخلص من شعر الجسم المزعج، وجعل البشرة نقية وبيضاء.

وصفة الملح لإزالة الشعر الزائد

يساعد الملح على تقليل نمو شعر الجسم الزائد، كما يقضي على خلايا الجلد الميت المتراكمة على البشرة، ويفتح بشرة الجسم ويجعلها خالية من أي شعر أو أماكن داكنة، ومكونات الوصفة تتمثل في التالي.

المكونات

نصف كوب من الملح الخشن.

كركم نصف كوب.

ربع كوب من الحليب السائل.

زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

وصفة الملح لإزالة الشعر غير مكلفة، كما توفر الكثير من المال بالنسبة لأجهزة الليزر، ولا تسبب أي التهابات على البشرة مثل المزيلات التقليدية، ولكن يتم تكرار الوصفة حتى نتخلص من الشعر نهائيا، ويمكن تحضيرها واستخدامها من خلال إتباع الخطوات التالية.

نمزج الملح والكركم والحليب في إناء.

ثم نقوم بغسل المنطقة المراد إزالة الشعر منه بالماء و نجففه.

نوزع الخليط على المكان وندلك لمدة عشر دقائق.

بعدها يتم غسل البشرة أكثر من مرة للتخلص من آثار الكركم.

يتم دهن البشرة بزيت الزيتون لتجنب الإصابة بأى التهابات.

لابد من تكرار الوصفة يومياً لمدة أسبوع.

وصفة الملح وصابون زيت الزيتون لإزالة الشعر

المكونات

ست ملاعق من الملح الخشن.

نصف صابونة زيت زيتون مبشورة.

ماء ورد.

طريقة تحضير الوصفة