نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد سيجعل شعرك ناعم وحرير من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن، تختلف أدوات فرد الشعر المجعد الخشن، حيث أنه يمكن إستخدام المكواة أو المجفف لفرد الشعر، كما أن هناك بعض الفتيات التى تلجأ إلى عمل الفرد طويل المدى مثل البروتين والكيراتين لتجنب كثرة استخدام المكواة لفرد الشعر، ولكن هذه الأدوات تسبب أضرار بالغة على الشعر و تساقطه وضعفه، كما قد تسبب ظهور أماكن فارغة في فروة الرأس وعدم نمو الشعر بشكل طبيعي، و للتعرف على تلك الطرق تابعوا هذا المقال.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن

استخدام الطرق الطبيعية لفرد الشعر تكون مناسبة وفعالة، ولا تسبب أي آثار سلبية على الشعر عند الاستخدام، حيث أن الشعر المجعد يسبب التعب للفتيات عند فرده وتسريحه، ويحتاج إلى طرق معينة ليتم فرده بسهولة، لذلك سوف نستعرض لكم كل الطرق السريعة التى يمكن الاعتماد عليها في فرد الشعر الخشن.

استخدام بكرات الشعر

إذا كنتي تعاني من شعر كثيف ومجعد، فينصح باستخدام بكرات فرد الشعر، حيث يتم تقسيم الشعر إلى عدة أقسام بعد بله بالماء، ولف بكرة الشعر داخل كل جزء وترك الشعر حتى يجف تماماً من الماء، فهي تساعد على فرد الشعر وتنعيمه.

2. فرد الشعر بحليب جوز الهند

يساعد حليب جوز الهند على ترطيب وتنعيم الشعر، حيث يمكن استخدامه من خلال إضافة كمية من عصير الليمون عليه، وفرده على الشعر لمدة ساعتين، وتغطية الرأس بغطاء بلاستيكي، وبعدها يتم غسل الشعر بالماء الدافئ.

3. زيت الزيتون الدافئ

يلعب زيت الزيتون الدافئ دور هام في فرد الشعر الخشن وتنعيمه وتغذية الشعر وتكثيفه، حيث يتم تدفئة كمية من زيت الزيتون حسب حجم الشعر، وتدليك الشعر بالزيت وتركه على الشعر لمدة ربع ساعة، وبعدها يغسل الشعر ويتم الفرد.

4. الحليب والعسل

الحليب والعسل يساعدان على ترطيب الشعر الخشن وتنعيمه، حيث يتم توفير كمية من الحليب مقدار كوب وملعقتين من العسل الأبيض ومزجهما، ووضع الخليط على الشعر مع وضع غطاء الرأس وترك الخليط على الرأس لمدة ربع ساعة، وبعدها يتم غسل الشعر بالماء والشامبو كرري الوصفة مرة كل أسبوع.