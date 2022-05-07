طريقة المطاعم في تحضير سلطة الكول سلو على أصولها في 10 دقائق بخطوات بسيطة

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طريقة تحضير سلطة الكول سلو من أشهر السلطات التي يتم تحضيرها في المطاعم و المحلات بجانب الوجبات السريعة هي سلطة الكول سلو وتعد من أكثر وأحب أنواع السلطات التي نالت على إعجاب الجميع من الشباب والأطفال والكبار، كما أنها تعد من أخف أنواع السلطات التي تتميز بطعمها المميز كما أنه يساعد على الترطيب و تقلل من حدة الطعام و يساعد على الهضم، لذلك تعد من أكثر السلطات التي يتم تناولها وطلبها بشكل دائم في المطاعم، كما أنها يتم تحضيرها بخضروات بسيطة جدًا و متواجدة طوال العام، ولذلك أصبح جميع السيدات وربات البيوت يبحثون عن طريقة تحضيرها و أسرار المطاعم، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير سلطة الكول سلو بطريقة المطاعم.
سلطة الكول سلو
طبق السلطة يعد من أهم الأطباق الرئيسية التي لابد من تواجدة على مائدة الطعام، وهذا لأنه يحتوي على قيم غذائية كبيرة جدًا ومفيد للجسم، وأصبح هناك الآلاف من الطرق لتحضير السلطة، ومن أحلى هذه الطرق التي اشتهرت كثيرًا في الأوقات الأخيرة هي سلطة الكول سلو التي تقدم في المطاعم، مكونات تحضيرها هي:
- رأس كرنب أبيض افرنجي جوليان.
- جزر صغيرة مبشورة.
- بصلة بيضاء مقطعة شرائح رفيعة.
- كوب مايونيز.
- ربع كوب عسل.
- كوب لبن رايب أو زبادي.
- ملح.
طريقة تحضير سلطة الكول سلو
- في البداية نقوم بتحضير الخضروات نأتي بالكرنب الأبيض و نقوم ببشر الكرنب إلى شرائح رفيعة جوليان بالسكين أو بالقطاعة، ونضعها في وعاء كبير.
- ثم نقوم ببشر الجزر شرائح رفيعة بالمبشرة، ونقوم بتقطيع البصل الأبيض شرائح رفيعة جوليان بالسكين أو بالمبشرة.
- بعد ذلك نضع هذه الخضروات مع بعضهم في وعاء كبير و نقوم بوضع رشه من الملح.
- ثم نضع هذه الخضروات في شاشة و نضعها في بوله لمدة 10 دقائق لكى تتخلص من السوائل التي تتواجد بها لكي تصبح الخضروات محتفظة بالقرمشة.
- بعد ذلك نبدأ بتحضير الصوص نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع كوب من المايونيز و نضيف عليه العسل الأبيض.
- نقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا ثم نضيف اللبن الرايب أو الزبادي و الملح ونخلط كافة هذه المكونات مع بعضهم.
- ثم نأتي بالخضروات ستلاحظين أن الخضروات أخرجت السوائل، نقوم بوضع الخضروات فى طبق كبير.
- نقوم بسكب صوص المايونيز على الخضروات ونقلبهم معاً جيدًا حتى يمتزجا.
- ثم نضع سلطة الكول سلو في طبق التقديم وتقدم للطعام بجانب الطعام فهي من السلطات المغذية جداً بالصحة والهنا.
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