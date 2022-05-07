قنبلة التفتيح للعرايس.. كريم البانثينول والقهوة المبهر لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا

يعتبر كريم البانثينول والقهوة من الكريمات المهمة التي تساعد في التفتيح وتبييض البشرة أكثر من درجتين حيث يحتوي هذا الكريم على بعض المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تقشير ونضارة البشرة علاوة على أن هذا الكريم يساعد في التخلص من التجاعيد بطريقة واضحة والتخلص من خطوط الوجه المزعجة أيضًا فيعتبر كريم البانثينول والقهوة من الكريمات الغنية بالمواد المغذية للبشرة فتحتوي القهوة على العديد من الفيتامينات التي تساعد على نقاء ونضارة البشرة ويعتبر البانثينول من الكريمات المرطبة القوية وسوف نتناول خلال هذا المقال كريم البانثينول مع القهوة وكيفية تحضير هذا الكريم وأهميته.

طريقة تحضير كريم البانثينول مع القهوة

توجد طرق عديدة لتحضير كريم البانثينول والقهوة سوف نوضح أبسطها خلال تلك السطور وخلال مكونات متوفرة في كل منزل

المكونات

ملعقة صغيرة من كريم بانثينول.

ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة من الزبادي.

قطرات من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار طبق واسع ونضع به المكونات التي تم ذكرها مع التقليب حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بغسل الوجه ونضع به تلك المكونات.

نترك هذا الكريم على البشرة لمدة ١٥ دقيقة.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ووضع مرطب.

يمكن تكرار هذا الكريم مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية.

أهمية كريم البانثينول والقهوة

يعتبر هذا الكريم من الكريمات المهمة التي تساعد على التفتيح ويُنصح بها الكثير من خبراء التجميل وسوف نوضح أهمية هذا الكريم خلال تلك النقاط

يعمل هذا الكريم على تفتيح الوجه والتخلص من البقع الداكنة.

يساعد هذا الكريم على شد البشرة والتخلص من التجاعيد.

يحتوي هذا الكريم على فيتامين سي بصورة مركزة تساعد على لمعان وتعطي نقاء وصفاء للبشرة مثل بشرة الأطفال.

يساعد كريم البانثينول والقهوة على ترطيب وتنعيم البشرة.

تعتبر القهوة من المواد الخام التي تعمل على إعادة رونق البشرة وإشراقه من جديد.

يساعد هذا الكريم في التخلص من الهالات السوداء وانتفاخات العين وعلامات الأرق.

يقلل من المسام الواسعة ويساعد في تضيقها.

يساعد هذا الكريم في التخلص من البقع وأثار حروق الشمس.

قد أوضحنا خلال السطور القليلة طريقة تحضير كريم بانثينول حيث يعمل كريم البانثينول والقهوة على جعل البشرة بيضاء وناعمة كالحرير عند استخدام هذه الطريقة التي يمكن عملها لكي تحصلي على كريم البانثينول والقهوة في خلال دقائق وتقومي بدهن بشرتك به بكل سهولة وسوف تحصلين على بشرة بيضاء ناعمة بدون مجهود فقط استخدام المكونات التي قمنا بذكرها عند خلط هذه المكونات تحصلي على الكريم