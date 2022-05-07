لازم تجربيها.. بيتزا المحلات بكل اسرارها جبنة مطاطية عجينة هشة وطرية هتبقي أستاذة فيها

تعتبر البيتزا من المعجنات اللذيذة التي يحبها الأطفال والكبار فتعتبر من الأكلات الشهية المختلفة فهناك العديد من الوصفات السرية التي تجعل البيتزا هشة ومطاطية مثل المطاعم ومثل البيتزا الإيطالية فتعتبر البيتزا من الأكلات الإيطالية التي ابتكرت منذ قديم الزمان وبدأ انتشارها وابتكارها بطرق مختلفة خلال مختلف الدول فعجينة البيتزا من أساسيات عمل البيتزا وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة عمل البيتزا بطريقة سهلة وشهية بأقل المقادير وأسهل المكونات المتوفرة لظى ربات المنزل بدلًا من شرائها من الخارج بطريقة أفضل من المطاعم.

طريقة عمل البيتزا

هناك العديد من الوصفات الطبيعية لعمل البيتزا بطريقة هشة وطرية وسهلة وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور

طريقة تحضير العجينة

المكونات

دقيق.

ماء.

ملح.

رشة سكر.

خميرة.

طريقة التجهيز

قوم بإحضار إناء واسع ونضع به ٣ كوب من الدقيق الفاخر.

نقوم بتدفئة الماء فقط ونضع به ملعقة صغيرة من الخميرة ونتركها حتى تفور.

نقوم بوضع الماء والخميرة على الدقيق.

نضيف نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مع ذرة من السكر.

مع ذرة من السكر. نقوم بتقليب المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس وتصبح العجينة متماسكة.

نترك العجينة حتى تختمر فترة من ٣٠ إلى ٤٠ دقيقة.

طريقة تحضير الحشو

المكونات

قطع من الدجاج أو اللحمة حسب الرغبة.

بصلة مبشورة.

فلفل اسود.

ملح.

زيت.

فلفل أخضر.

طريقة تجهيز الحشو

نقوم بوضع الزيت في الصينية ونضع البصلة المبشورة مع التقليب.

نقوم بإضافة نصف ملعقة من الملح والفلفل الاسود مع التقليب.

نقوم بإضافة قطع الدجاج ونقوم بالتقليب.

نقوم بتقطيع الفلفل الأخضر وإضافتها للمكونات

مع التقليب حتى تستوي المكونات تمامًا.

طريقة تحضير البيتزا

المكونات

العجينة.

الحشو.

جبنة موتزريلا.

زيتون.

حبة طماطم.

طريقة التجهيز

نقوم بإحضار العجينة ونقوم بفردها بواسطة النشابة وقليل من الدقيق.

نقوم بفرد العجينة في الصينية ونقوم برش قليل من الكاتشب أو الصلصة.

نضع رشة من الجبنة الموتزريلا.

نقوم بوضع الحشو وفرده على العجينة.

نقوم بتقطيع حبة الطماطم ونضعها على العجينة.

وأخيرًا نضيف الزيتون على العجينة.

نضع رشة سميكة من الجبنة الموتزريلا.

نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة ٣٠ دقيقة وبالهناء والشفاء.

قد ذكرنا خلال المقال السابقة كيفيه عمل البيتزا خلال السطور القليلة وعن طريقة عملها بسهولة يكون من خلال استخدام بعض المكونات التي قمنا بذكرها لكم حيث تعمل هذه الخلطة على جعل البيتزا من أفضل المكونات التي يمكنك تحضيرها بسهولة جدا باستخدام بعض الطرق التي يمكننا عملها في المنزل يكون اي مجهود ا تكاليف فقط استخدام للمكونات السابقة وصنع ألذ بيتزا رائعة الطعم ل