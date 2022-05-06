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طريقة فتة ورق العنب من الوصفات التي تقوم السيدات بطهيها وتقديم طبق شهي وطعم مميز من خلال استخدام ورق العنب، وتعد كيفية تحضير طاجن فتة ورق العنب من الطرق السهلة، ولأن هذه الوصفة يحبها جميع أفراد الأسرة، لهذا سوف نقوم من خلال موقع ثقفني في مقالنا بشرح طريقة فتة ورق العنب. طريقة فتة ورق العنب المقادير كمية من ورق العنب حسب الحاجة.

بصلة واحدة مفرومة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 كوب أرز.

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

ثلث كوب من عصير الليمون الحامض.

4 أكواب من الماء الساخن.

2 ملعقة زيت زيتون.

نصف كوب نعناع مفروم.

نصف كوب من البقدونس.

نصف كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من دبس الرمان.

كزبرة خضراء مفرومة (نصف كوب).

ملعقة كبيرة من الملح.

مقادير صلصة الطماطم

ملعقة كبيرة من الزيت.

ثمرة بصل مقطعة شرائح رفيعة.

5 فصوص ثوم مهروس.

حبة طماطم مقطعة.

علبة صلصة طماطم.

نصف كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

نصف ملعقة ملح ليمون.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

4 أرغفه من الخبز العربي نقطعها مربعات ويتم قليها بالزيت.

نصف كوب من اللبن الزبادي.

طريقة تحضير الفتة بورق العنب نقوم بوضع الأرز والبصل مع الطماطم والنعناع والبقدونس والملح وعصير الليمون والفلفل والكزبرة والزيت داخل وعاء كبير وخلطهم جيدًا.

ثم نقوم بتحضير ورق العنب ويتم استخدام الخليط السابق وحشوه على ورق العنب ثم تلف، ويتم رصها بإناء متوسط الحجم.

على الخليط في هذا الإناء نسكب ماء ساخن، وكذلك نصف كوب من الزيت.

ثم نقوم بإضافة الملح والخل والفلفل. تحضير صلصة الطماطم نسخن الزيت ونضع البصل والثوم عليه، ويتم تقليبهم حتى الذوبان تمامًا ويصبح البصل ذو لون ذهبي.

نضيف بعد ذلك الطماطم والخل والليمون والفلفل الأسود ونصف كمية الكزبرة.

يتم ترك الصلصة حتى تغلي 6 دقائق ويتم رفعها ووضعها جانبًا.

يتم ترتيب ورق العنب في أطباق التقديم، ويجب سكب بالصلصة عليه.

يتم وضع الخبز المقلي على الوجه، ثم إضافة اللبن الزبادي له.

نقوم بتسخين الزيت في مقلاه، ونضع الثوم وكمية الكزبرة المتبقية، ويتم رشها على وجه الطبق ويتم تقدمتها بالهناء. عمر شويل - جدة طريقة فتة ورق العنب خطوة بخطوة - ثقفني

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