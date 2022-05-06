نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحل السحري لتبييض الاسنان والتخلص من رائحة الفم الكريهة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم الحل السحري لتبييض الاسنان، والحصول علي ابتسامة جميلة مع أسنان بيضاء لؤلؤية ، حيث تعتبر هي هي صيحة الجمال الجديدة، حيث أن تراكم الجير ونظامك الغذائي هي الأسباب الرئيسية وراء الابتسامة الباهتة، وسنوضح لكم عبر موقع ثقفني الحل الأمثل للقضاء علي الجير وجعل الأسنان ناصعة البياض بمساعدة الليمون وهي رخيصة وفعالة ومكون طبيعي ومفيد للجسم.

1- عصير الليمون وخبز الصودا لمقاومة التقشر

الجيرهو كتلة صلبة تتشكل على الأسنان أو تحت اللثة وتحدث نتيجة ترسبات للأسنان والتي تصبح معدنية. يحتوي الليمون على قوة شد عالية لحمض الستريك، مما يسمح بحل الترسبات المعدنية بالإضافة إلى ذلك وجدت دراسة من جامعة بنسلفانيا أن معاجين الأسنان التي تعتمد على بيكربونات الصودا هي الأكثر فاعلية لإزالة جير الأسنان لعمل معجون مضاد للجير، امزج ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة ونصف من صودا الخبز او البكربوناتو ونظف أسنانك بهذا المعجون مرة واحدة في الأسبوع، وستصبح أسنانك أكثر بياضًا أيضًا.

2- قشر الليمون ضد لصقة الأسنان

قشر الليمون تعتبر ألياف قابلة للذوبان ذات خصائص مضادة للبكتيريا قد تمنع عمل البكتيريا التي تسبب ترسبات الأسنان. قد يساعد زيت الليمون الأساسي الموجود في الإكسير أيضًا في إزالة طبقة البلاك. قد يكون العلاج التالي مفيدًا أيضًا إذا كان لديك تسوس الأسنان، خذ 2 من الليمون لهذا الغرض، حيث نقطع الليمون إلى نصفين ونعصر العصير بالملعقة. اتركه يجف في الشمس أو في المجفف، ثم قم بتفتيت اللحاء المجفف لعمل مسحوق ناعم، عندما تكون جاهزًا لتنظيف أسنانك، أضف هذا المسحوق إلى معجون أسنانك، ستلاحظ انكماشًا طفيفًا في ترسبات الأسنان ، بالإضافة إلى رائحة فم رائعة.

3 – الليمون والملح للتخلص من رائحة الفم الكريهة

بصرف النظر عن سوء التغذية والتدخين ، غالبًا ما يكون سبب سوء التنفس هو نمو البكتيريا داخل فمك ، فضلاً عن سوء نظافة الفم. الحمضيات لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات منذ عدة قرون، تم استخدام الملح من جانبه كمطهر حيث يتيح الجمع بين هذين المكونين القضاء على البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة للبدء ، خذ نصف عصير ليمون وأضف إليه ملعقة صغيرة من الملح. اغسل أسنانك بالخليط مرتين في الأسبوع قبل الذهاب إلى الفراش.