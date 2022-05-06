وضعت القهوة على الشامبو واستخدمته لمدة أسبوعين وهذا ما حدث لشعري

القهوة على الشامبو فوائد كثيرة سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث يوجد الكثير من الخبراء ينصحون بإضافة الشهوة على الشامبو، لأن القهوة تحتوي على الكثير من الفوائد لكي تحافظ على لمعان وقوة الشعر، وتعد هذه الوصفة من الوصفات سريعة المفعول ويساهم في تنظيف فروة الرأس، وبالإضافة إلى ذلك تتخلص من القشرة الدهنية.

فوائد القهوة للشعر مع الشامبو

يوجد الكثير من فوائد القهوة للشعر مع الشامبو، ومن أبرز تلك الفوائد كالآتي:

تثبيط هرمون تساقط الشعر

يوجد الكثير من الأشخاص يعانون من تساقط الشعر بسبب هرمون الديهيدرو تستوسترون يقوم بتدمير بصيلات الشعر، لأن هذا الهرمون هو مسؤول عن تساقط الشعر في حالات الصلع الوراثي للرجال.

ويوجد أيضاً بنسبة كبيرة لدى السيدات، وبالتالي يحدث تساقط الشعر لديهن ولكن عند القيام بعمل القهوة بتثبيط هذا الهرمون قد يخفض من تساقط الشعر.

الحصول على شعر أطول

يساعد الكافيين الموجود في القهوة على نمو ساق الشعرة بطريقة طويلة، وبالإضافة إلى ذلك يعمل على تحفيز الدورة الدموية لفروة الرأس وارتفاع سرعة نمو الشعر.

الحصول على شعر أكثر قوة وصحة

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة، التي تعمل على تحفيز نمو الخلايا الصحية التي تكون موجودة في فروة الرأس وهذا يؤدي إلى تقوية الشعر، ومعالجة الشعر التالف، وبالإضافة إلى ذلك يعمل على تحسين صحته بشكل جيد.

شامبو القهوة الأساسي (Basic coffee shampoo)

يعتبر هذا الشامبو مفيد لكي تحصلي على شعر طويل وجذاب ولامع، ويحب اتباع الطرق التالية:

المكونات

½ ملعقة صغيرة بودرة القهوة.

أربع إلى خمس ملاعق كبيرة من الشامبو.

طريقة الاستخدام

إحضار طبق صغير وضع الشامبو فيه، بعد ذلك القهوة إليه.

ثم تحريك المزيج بشكل جيد.

بعد ذلك ترطيب الشعر من الماء بعد ذلك قم وضع المزيج عليه.

ثم غسل شعرك بعد مرور اثنين إلى ثلاث دقائق بالماء الدافئة.

الآثار الجانبية لاستخدام القهوة للشعر مع الشامبو

هناك العديد من الآثار الجانبية عند استخدام القهوة للشعر مع الشامبو، ومن أبرز تلك الآثار كالآتي: