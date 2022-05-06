نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم النصائح للعناية بالشعر في فصل الصيف وأخطاء ابتعدي عنها لتجنب تلفه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم النصائح للعناية بالشعر، من المعروف أن الشعر بفصل الصيف لابد من العناية به بشكل خاص وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتعرض الشعر للشمس وتعامله مع الشواطئ والطبيعة، ويجب حماية الشعر في فصل الصيف من أشعة الشمس لأنها تتسبب في تلفه وإلحاق الضرر به، وفيما يلي نوضح نصائح ومحاذير للعناية بالشعر خلال فصل الصيف.

أهم النصائح للعناية بالشعر في فصل الصيف

للحفاظ على الشعر في فصل الصيف لابد من تقليل تعرضه للشمس بشكل مباشر ويكمن ذلك في تغطية الشعر بارتداء قبعة أو الفولارد لتغطية فروة الرأس، وإليك أهم النصائح للحفاظ على الشعر من التلف خلال فصل الصيف.

نصائح هامة للعناية بالشعر بفصل الصيف

من الممكن الحفاظ على الشعر من خلال استخدام كريم شعر يستخدم كواقي للشعر وهو يعمل على تغليف طبقة الشعر الخارجية ويحميها من الأشعة.

تجنبي استخدام أدوات التصفيف الحرارية في فصل الصيف واللجوء لتسريحات عادية ليس بحاجة للكي أو لأدوات التصفيف مثل مكواة الشعر (البيبي ليس) أو السشوار، لأنها تسبب تلف الشعر.

عدم تسريح الشعر المبلل والتوجه لعمل تسريحة شعر الكعكة أو الضفائر، فتلك التسريحات تجنبك حرارة الطقس.

عند ضرورة استخدام مصفف الشعر لابد من استخدام منتجات الشعر التي تقيه من الحرارة وهي متواجدة بصيدليات.

الاهتمام بترطيب الشعر وأطرافه

يعتبر الترطيب أهم خطوات العناية بجمال الشعر وصحته وبشكل خاص الأطراف، حيث يمنع الشعر من تعرضه للجفاف وتقصيفه وتكسيره، لذلك لابد من استخدام الزيوت الطبيعية لترطيب الشعر مثل زيت الجوجوبا أو زيت الزيتون.

عمل ماسكات طبيعية للشعر

من أهم خطوات العناية بالشعر هي استخدام الماسكات الطبيعية للشعر ومن تلك الماسكات حمام زيت الزيتون الغني بفيتامين e وهو يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقوية البصيلات، كما إنه يحتوي علي مضادات الأكسدة التي تعمل على ترطيب الشعر.

محاذير تجنبيها تدمر شعرك أثناء فصل الصيف

بفصل الصيف نتجه دوما للشواطئ فلابد أن تستخدمي أقنعة مغذية وغسول جيد عند التوجه للشواطئ أو حمامات السباحة مثل جل الصبار، حيث يعمل على ترطيف ألياف الشعر لتجنب سقوطه وهو يعمل على تنظيم معدلات الدهون، وغني بمضادات الأكسدة.