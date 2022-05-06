نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار كريم الخميرة الطبيعي لتنظيف وتبيض البشرة في أسرع وقت في المقال التالي

يعتبر قناع الخميرة لتفتيح البشرة من أفضل أشكال الماسكات الطبيعية للاستخدام على الوجه كجزء من العناية اليومية بالبشرة، وتعمل الخميرة على تنقية البشرة من الشوائب والبثور السوداء وآثار حب الشباب مما يضفي عليها مظهراً مشرقاً ومظهر مميزاً، وذلك بفضل التركيبة الطبيعية التي تحتويها الخميرة مما يحسن نضارة وحيوية ونضارة البشرة، تريد كل فتاة وامرأة بشرة نقية دون أي مشاكل، ويبحثون عن طرق طبيعية لتسمين الوجه وتبيض البشرة، وإليكم أسرار كريم الخميرة المذهل للتبيض وتنعيم البشرة من أول مرة استعمال دون أضرار أسرار كريم الخميرة المذهل للتبيض البشرة المقادير ملعقة صغيرة من جل الصبار

ملعقة صغيرة من الخميرة

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

ملعقة صغيرة من النشا

ملعقة صغيرة من الليمون

ملعقتين من ماء الورد

ملعقة من زيت الزيتون طريقة تحضير كريم الخميرة نقوم باحضار وعاء كبير ونخلط جميع المكونات مع بعضهم حتي تتجانس مع بعضهم ونقوم بغسل البشرة بالماء جيداً، ونقوم بتوزيع الكريم الطبيعي على البشرة تترك هذا الكريم على البشرة لمدة عشر دقايق حتي تجف على البشرة بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين بالأسبوع حتي يمكنك الحصول على نتيجة فورية وفعال من أول مرة أستعمال قناع الخميرة مع الزبادي للتبيض الفوري للبشرة المكونات كوب واحد من الزبادي

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية طريقة التحضير نقوم بخلط الخميرة مع الزبادي في وعاء حتي تتجانس مع بعضهم نضيف هذا الماسك على البشرة ويترك لمدة ربع ساعة حتي تجف على البشرة بعد ذلك يغسل بالماء الفاتر يمكتك تكرار هذا الماسك مرتين بالأسبوع حتي الحصول على بياض للبشرة طبيعي فوائد الخميرة للبشرة يتجاهل الكثير من الناس فوائد الخميرة للبشرة لأنها تقوم بما يلي: الخميرة هي عنصر شائع في جميع المنازل لأنها غير مكلفة للغاية بحيث يمكن لأي شخص شراء كمية صغيرة. الخميرة منتج غير سام يستخدم في العديد من وصفات المخبوزات وكذلك لتجميل الشعر والجلد. تعطي الخميرة نتائج مذهلة من حيث تبييض البشرة. تعمل الخميرة على تنعيم البشرة وإزالة تجاعيد الوجه والرقبة بالإضافة إلى علامات الشيخوخة الخميرة تنظف الوجه من الحبيبات الصغيرة. عمر شويل - جدة أسرار كريم الخميرة الطبيعي لتنظيف وتبيض البشرة في أسرع وقت - ثقفني

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