اصنعي الغريبة الناعمة بثلاث مكونات فقط وبطريقة سهلة وسريعة

الغريبة الناعمة ، من أشهي المخبوزات التي يمكن تحضيرها بالمنزل تمتاز بقوام ناعم جداً وهش، وتعتبر من المخبوزات السريعة التي لا تحتاج إلي الكثير من الوقت ففي خلال دقائق تكون جاهزة وهي أيضاً لا تحتاج إلي الكثير من المكونات فمكوناتها بسيطة جداً وقليلة ومتوفرة بأي منزل وتعتبر في متناول الجميع، وهي تعتبر من أشهي المخبوزات التي يتم تقديمها في الأعياد أو المناسبات السعيدة، ومناسبة جداً في وجبة الإفطار مع الشاي أو الحليب أو يمكن تقديمها بجانب القهوة للضيوف فهي لذيذة وجميلة وتمتاز بقوام ناعم جداً وشهي، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الغريبة الناعمة بالمنزل بخطوات بسيطة جداً وغير مكلفة بالمنزل.

مكونات عمل الغريبة الناعمة بالمنزل

تتكون الغريبة من مكونات سهلة وبسيطة جداً هي كما يلي:ـ

4 كوب من الدقيق.

2 كوب من السمنة.

كوب سكر بودر.

للتزين

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يتم تحضير الغريبة الناعمة بخطوات سهلة وسريعة وبسيطة بالمنزل ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت وهي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة السمنة ثم نضيف إليها السكر البودر. ثم نقوم بخفق المكونات بالمضرب الكهربائي حتي نحصل على قوام كريمي ولون فاتح للخليط. ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً ونقلب المكونات ثم نعجن المكونات باليد حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة. نضع العجينة داخل الثلاجة لمدة عشر دقائق فقط قبل التشكيل.

طريقة تشكيل العجينة