كرات البطاطس المقلية بالدجاج تصلح كوجبة رئيسية للأطفال

تعد كرات البطاطس المقلية بالدجاج من أصناف المقبلات الشهية التي تغني عن الطبق الرئيسي لأنها تتميز بسهولة تحضيرها يمكن تحضير كرات البطاطس للأطفال كوجبة رئيسية لأنها تحتوي على قيمة غذائية عالية مفيدة لهم من المعادن والعناصر المهمة الأخري وكنوع من التغيير حيث يحبها الصغار والكبار كل طرق تحضير البطاطس سواء كانت مسلوقة أو مقلية أو مشوية وصفة مغذية ولذيذة ومختلفه عما تعودنا عليه قومي بتحضير كرات البطاطس بالدجاج من خلال الخطوات التي سوف نقوم بشرحها وقيم بها سفرتك

مقادير كرات البطاطس المقلية بالدجاج

المكونات:

مكونات كرات البطاطس المقلية بالدجاج سهلة وبسيطة رخيصة الثمن متوفرة في كل مطبخ بالمنزل في متناول يدي أي ربه منزل لكي تقوم بتحضير هذه الوصفة.

2 صدور دجاج مقطع صغيرة.

1 حبة بصل مفروم.

5 ملاعق كبيرة جبنة كيري.

1 ثمرة جزر مقطعة مكعبات.

3 حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة.

2 حبة فلفل اخضر مقطع مكعبات.

نصف كوب جبنة موزاريلا.

2 كوب كبير زبادي.

2 ملعقة كبيرة زيت.

بهارات مشكلة حسب الذوق.

ملح وفلفل اسود حسب الذوق.

2 كوب كريمة الطبخ.

تحضير كرات البطاطس مقلية بالدجاج

يمكن تحضير كرات البطاطس بالدجاج بأكثر من حشوة مثل اللحم والدجاج والجبن والبصل الأخضر والجزر وغيرها. قومي بوضع مقلاة على النار بها زيت بعد أن يسخن الزيت ضيفي البصل المفروم وقلبي حتى يحتمر لونه ويصبح شفافا. ثم أضيفي مكعبات الجزر والفلفل والدجاج مع الملح والفلفل الأسود وقلبي المزيج حتى يطهى جيدا وينضج الدجاج تماما. ضيفي كريمه الطبخ مع الجبن واخلطيهم جيدا وضعي المزيج جانبا للاستخدام فيما بعد. اخلطي باقي المكونات مع بعضها جيدا وبعد شكلي الخليط على شكل كرات. ثم افردي كل كرة قليلا على يديك وقومي بوضع حشوه الدجاج ثم لميها مرة اخرى على هيئة كرة لتغطي الحشوة بداخلها تماما. ضعي الكرات المحشوة في صينية فرن مدهونة ووزعي مزيج الكريمة فوقها. ثم ادخلي صينية كرات الدجاج الفرن السابق تسخينه حتى يحتمر الوجه فقط.

قدمي كرات الدجاج المقلية بجانب الصوص المفضل عند الغداء أو كوجبة فطور بجانب كوب من الشاي حسب الرغبة.