اكتشف هذا الماسك الرائع من اللبن والكركم للحصول على بشرة متوهجة

هناك العديد من العلاجات الطبيعية للحصول على بشرة مضيئة وخالية من الندوب والندوب. في حين أن البعض له تأثير ضئيل على تلون الجلد، فقد أظهر الشخص الذي نوصي به في هذا المنشور أنه فعال للغاية في حل مشاكل الجلد وتقليل التجاعيد، الكركم هو أحد المكونات الأكثر فائدة.، إنه نوع من التوابل يستخدم على نطاق واسع في أمريكا الوسطى وآسيا. معجون الكركم الممزوج بالحليب والعسل قناع وجه ممتاز لصحة الجلد.

مكونات ماسك اللبن والكركم

ملعقة صغيرة مسحوق كركم

1 ملعقة كبيرة عسل خام محلي

ملعقة صغيرة خل تفاح

ملعقة صغيرة حليب أو زبادي

1 قطرة ليمون أو عصير ليمون طازج لمنتج إضافي لتبييض البشرة

طريقة تحضير ماسك اللبن والكركم

أولاً اغسلي وجهك ويديك لإزالة أي شوائب أو مكياج. باستخدام قدر صغير أو برميل

اخلطي مسحوق الكركم مع العسل وخل التفاح والحليب أو الزبادي واختياريًا زيت السترون الأساسي حتى يصبح متجانسًا بدرجة كافية لتطبيقه على وجهك.

ضعي القناع بعناية مع تجنب العينين.

اتركي القناع على وجهك لمدة 15 إلى 20 دقيقة. اشطفه بالماء الفاتر بعد ذلك. إذا كان لديك أي بقايا طعام ، فقم بتغطيتها واحفظها في الثلاجة حتى تصبح جاهزًا لاستخدامها.

ضعي القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فوائد الكركم للبشرة

بفضل قشرته البرتقالية الصفراء ونكهته القوية ، يشتهر الكركم باستخدامه في الطهي للارتقاء بأطباقنا الآسيوية أكثر من جماله. ومع ذلك ، فإن هذا المسحوق المستخلص من جذور (الأجزاء الموجودة تحت الأرض التي تشبه الجذور) من نبات الكركم ، وهو نبات عشبي من عائلة zingiberaceae (مثل الزنجبيل)