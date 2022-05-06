نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ملعقة النشا لتبييض وشد تجاعيد البشرة والرقبة وإزالة الترهلات ستبدين أصغر سناً في المقال التالي
تعاني الكثير من السيدات من وجود بعض التجاعيد التي توجد في الوجه والرقبة وتجعل أي فتاة تظهر بشكل غير مقبول، حيث تنتج هذه التجاعيد نتيجة إستخدام أي إستخدامات ضارة تعمل على ترهل الوجه وتعمل على إجهاد البشرة مثل إستخدام المستحضرات التجميلية الضارة، وتستخدم الكثير من الفتيات والسيدات الكريمات التي يعتقدون أنها تعمل على شد التجاعيد حيث تعتبر هذه الكريمات من اكثر الاشياء التي تسبب ضرر كبير للبشرة ولا تعمل على معالجة التجاعيد نهائيا، والبعض الأخر من الناس يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام الأجهزة المستخدمة في شد تجاعيد البشرة وتعتبر هذه الأجهزة غالية الثمن وبعد مرور وقت معين من عملها سوف تعود هذه التجاعيد مرة أخرى واكثر مما كانت عليه، لذلك علينا بالإبتعاد عن هذه الإستخدامات وعلينا بإستخدام الوصفات المضمونة السحرية التي لها مفعول رائع ولا يوجد هناك أفضل من إستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد التجاعيد التي توجد في البشرة والرقبة ولا تجعلها تتكون مرة أخرى.
مكونات عمل وصفة النشا لشد تجاعيد البشرة والرقبة
- خمسة ملاعق كبيرة من النشا.
- كمية قليلة من الماء الدافئ.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل وصفة النشا لشد تجاعيد البشرة والرقبة
- قومي أولا بغسل وجهك ورقبتك بالماء جيدا ثم نشفيها واحضري طبق صغير.
- ضعي في هذا الطبق الصغير خمسة ملاعق كبيرة من النشا مع كمية قليلة من الماء الدافئ وقومي بتقليب النشا والماء الدافئ حتى يصبح قوام كثيف.
- بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد مع ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو وأخلطي المكونات ببعضهما جيدا حتى يصبح قوام كريمي كثيف القوام.
- بعد ذلك قومي بوضع هذه الوصفة السحرية على وجهك ورقبتك وأتركيها لمدة ساعة ونصف حتى تجف تماما، وعند جفافها قومي تقشير هذا الماسك ثم قومي بغسل بشرتك ورقبتك بالماء البارد.
- كرري عمل هذه الوصفة مرتان إسبوعيا وخلال عشرة أيام تلاحظين البشرة والرقبة المشدودة التي تحلمين بها.
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