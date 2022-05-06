نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو التقشير الكيميائي؟ وكيف يحسن مظهر الجلد؟ في المقال التالي
التقشير الكيميائي هو سر يتم استخدامه في كثير من الأحيان للحصول على بشرة جميلة. ليس فقط لأنه يضمن بشرة ناعمة ومشرقة ولكن لأنه يساعد جميع منتجات العناية بالبشرة الأخرى التي تقوم باستخدامها على العمل بشكل أفضل. ومن أكثر الطرق فعالية التي يمكنك دمجها في نظامك التقشير الكيميائي. يتم استخدام المواد الكيميائية على بشرة الوجه لعلاج الندبات عن طريق إزالة الطبقة العليا من الجلد وكشف الجلد الأكثر شباباً تحته. اعتمادًا على نوع بشرتك وعمقها، يتم استخدام أنواع مختلفة من التقشير الكيميائي مثل التقشير السطحي والتقشير متوسط العمق والتقشير العميق.
التقشير الكيميائي هو الاتجاه السائد الآن. يستخدم الناس أكثر من أي وقت مضى أنواعًا مختلفة من التقشير الكيميائي لعلاج وتحسين نسيج الجلد، والمساعدة في تلاشي التصبغ / أضرار أشعة الشمس، وندبات حب الشباب، وتقليص المسام المتضخمة، وتلاشي التجاعيد والخطوط الدقيقة، وشد الجلد. لا يقتصر الأمر على نجوم السينما والمشاهير فقط! بعلاج واحد، يمكنك البدء في ملاحظة الفرق.
5 فوائد لا تصدق للتقشير الكيميائي
يوصف التقشير الكيميائي بأنه حل فعال لمجموعة واسعة من مشاكل البشرة مثل التجاعيد وحب الشباب وفرط التصبغ. إذا كنت تبحث عن طريقة للحصول على بشرة أكثر إشراقًا ونقاءً وشبابًا، فقد يكون التقشير الكيميائي هو الحل الذي تبحث عنه. إنه يحسن مظهر بشرتك بالطرق التالية:
- يساعد في تقليل الخطوط الدقيقة الظاهرة تحت عينيك وحول فمك ؛ التجاعيد الناتجة عن التقدم في السن، والتعرض المفرط للشمس.
- يمكن تقليل البقع الشمسية والبقع الناتجة عن تقدم العمر والبقع الناتجة عن خلل في وظائف الكبد والنمش وتفاوت لون الجلد عن طريق التقشير الكيميائي.
- يساعد التقشير الكيميائي على تحسين الجلد الخشن والبقع المتقشرة والبشرة الباهتة. مع العلاج المناسب، يهديك أسطح جديدة للبشرة وتمنح بشرتك مظهراً مشرقاً وصحياً.
- قد يساعد التقشير الكيميائي في تقليل اضطرابات الجلد مثل حب الشباب والوردية. يقشر الطبقة العليا من الجلد ويساعد في إزالة الندبات التي خلفها حب الشباب.
- يمكن أن يساعد التقشير الكيميائي الخفيف في علاج بقع الشمس والنمش ومشاكل التصبغ الأخرى. باستخدام التقشير الكيميائي، يمكنك تخفيف هذه الأعراض عن طريق معالجة التجاعيد وجعلها تبدو أصغر سنًا!
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