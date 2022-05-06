ما هو التقشير الكيميائي؟ وكيف يحسن مظهر الجلد؟

التقشير الكيميائي هو سر يتم استخدامه في كثير من الأحيان للحصول على بشرة جميلة. ليس فقط لأنه يضمن بشرة ناعمة ومشرقة ولكن لأنه يساعد جميع منتجات العناية بالبشرة الأخرى التي تقوم باستخدامها على العمل بشكل أفضل. ومن أكثر الطرق فعالية التي يمكنك دمجها في نظامك التقشير الكيميائي. يتم استخدام المواد الكيميائية على بشرة الوجه لعلاج الندبات عن طريق إزالة الطبقة العليا من الجلد وكشف الجلد الأكثر شباباً تحته. اعتمادًا على نوع بشرتك وعمقها، يتم استخدام أنواع مختلفة من التقشير الكيميائي مثل التقشير السطحي والتقشير متوسط ​​العمق والتقشير العميق.

التقشير الكيميائي هو الاتجاه السائد الآن. يستخدم الناس أكثر من أي وقت مضى أنواعًا مختلفة من التقشير الكيميائي لعلاج وتحسين نسيج الجلد، والمساعدة في تلاشي التصبغ / أضرار أشعة الشمس، وندبات حب الشباب، وتقليص المسام المتضخمة، وتلاشي التجاعيد والخطوط الدقيقة، وشد الجلد. لا يقتصر الأمر على نجوم السينما والمشاهير فقط! بعلاج واحد، يمكنك البدء في ملاحظة الفرق.

5 فوائد لا تصدق للتقشير الكيميائي

يوصف التقشير الكيميائي بأنه حل فعال لمجموعة واسعة من مشاكل البشرة مثل التجاعيد وحب الشباب وفرط التصبغ. إذا كنت تبحث عن طريقة للحصول على بشرة أكثر إشراقًا ونقاءً وشبابًا، فقد يكون التقشير الكيميائي هو الحل الذي تبحث عنه. إنه يحسن مظهر بشرتك بالطرق التالية: