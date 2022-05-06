نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 طرق للحفاظ على نوم صحي 5 نصائح للحفاظ على فترات نوم جيدة. في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشير انتظام النوم إلى العادات الصحية والتغيرات البيئية والتغيرات السلوكية التي يمكن أن تؤدي إلى نوم هانئ ليلاً. لا يمكننا التأكيد بشكل كافٍ على أهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا. تحدث أنماط النوم السيئة على مدار سنوات من أساليب النوم الخاطئة أو بعض العادات التي يمكن تغييرها أو تقليصها. عادة ما يؤدي سوء النوم إلى نقص الطاقة والتحفيز، وضعف اتخاذ القرار والتركيز، ويسبب الصداع وتقلب المزاج على سبيل المثال لا الحصر. إذا كان الحفاظ على الجدول الزمني للنوم تحت سيطرتنا، فلماذا لا نحاول اتباعها؟ لقد قمنا بوضع قائمة من 5 نصائح للحفاظ على فترات نوم جيدة.

تقليل تناول الكافيين

يستخدم الكافيين للحصول على بداية جيدة ليومك في الصباح الباكر لأنه يساعدك على التخلص من النوم. لكن تناول الكافيين في الليل سوف يفسد نومك ليلاً. يؤثر الكافيين على النوم العميق، وهو أمر ضروري لسلاسة وحسن سير عقلك وجسمك. الحرمان من النوم من خلال القهوة يمكن أن يكون له آثار سلبية أخرى على مدى فترة من الزمن.

خلق بيئة نوم هادئة

واحدة من أفضل الطرق وأسهلها للحصول على نظافة النوم هي خلق بيئة نوم هادئة ومريحة. يمكن أن يساعدك وجود غرفة نظيفة في الحصول على نوم جيد. سرير نظيف ومريح وفراش وملاءة سرير يمكن أن تعزز النوم. يمكن أن يساعد ارتداء ملابس مريحة ونظيفة، وإبقاء الغرفة مظلمة وباردة، على النوم بشكل أسرع ولمدة أطول.

الحفاظ على جدول نوم صارم

من أصعب الأمور التي يجب تنفيذها في المراحل الأولية الحفاظ على جدول نوم صارم. قد يبدو تحديد وقت النوم والاستيقاظ صعبًا في البداية، ولكن يمكن أن يعمل بشكل جيد لصحة نومك إذا اتبعته لفترة طويلة من الوقت. بمجرد تحديد توقيت النوم، يتعرف الجسم عليه ويمكنك في النهاية الحصول على 8 ساعات من النوم السليم المرغوب فيه.

تجنب مشاهدة الهواتف الذكية قبل النوم

تجنب استخدام الأدوات الإلكترونية قبل النوم. لقد لاحظ الكثيرون أنه كلما زاد الوقت الذي تقضيه في استخدام الأدوات الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة iPad وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وما إلى ذلك قبل نومك، زادت فرصك في الحصول على نوم جيد ليلاً. الأدوات الإلكترونية تبقي عقلك مشغولاً وبالتالي تعيق أنماط نومك.

تجنب القيلولة اذا كانت تضرك وكنت تعمل م المنزل غير ذلك فهي جيدة

نظرًا لأن العمل من المنزل لا يزال متاحًا لمعظمنا، فعادة ما يعتبر أخذ قيلولة قصيرة من أجل إنعاش أنفسنا نعمة. ومع ذلك، فإنه يؤثر على نومنا الطبيعي ليلاً لأننا نميل إلى البقاء مستيقظين حتى وقت متأخر من الليل بسبب قيلولة بعد الظهر. من الأفضل أن تظل مستيقظًا حتى الليل وأن تنام لمدة 8 ساعات بدلاً من ذلك.