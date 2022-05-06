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يعتبرالكبدة الأسكندراني من أكثر الأطباق الشهية المحببة لدي الجميع بسبب طريقة عملها، يتم تحضيره بكثرة في المطاعم وفي الشوارع لما له من أكثر من طعم رائع وإنها أحد الأطباق المفضلة لدى الجميع، سواء أكانوا بالغين أم أطفالًا وتختلف طريقة صنعها من مكان لآخر وتتنافس المطاعم في تحضيره وتحاول الكثير من النساء أن يصنعوه في المنزل بنفس الأسرار والمتعة كما يفعلون في المطاعم، لأنه من الأطعمة التي يفضلها الكثير من الناس لذلك سنوضح لك كيفية صنعها في المنزل بكل أسرار وتكات الكبدة الاسكندراني بطعم شهي ومميز وبمكونات بسيطة في البيت مثل الجاهز. أسرار طريقة عمل الكبدة الاسكندراني على أصولها بطعم لا يقاوم المقادير نصف كيلو كبده مقطعة إلى شرائح رقيقه

2 عدد فلفل أخضر

واحد فلفل أحمر حار

ملعقة صغيرة من الملح

ليمونة واحده

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

3 فصوص ثوم مهروس

ملعقة واحده من الخل طريقة تحضير الكبدة الأسكندراني أولاً نقوم بتقطيع الكبدة إلى شرائح رقيقة ونضعها في وعاء ويتم إضافة عصير الليمون بعد ذلك نضيف ملعقة واحدة من الخل على الكبدة مع إضافة الملح والفلفل الأسود والكمون ونقلب المكونات مع بعضها بعد ذلك نضيف الثوم المهروس ونقلب جميع المكونات مع بعضهم حتي تتجانس تترك الكبدة في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين لكي تتمتع بطعم ومذاق لا يقاوم بعد ذلك نحضر مقلاة على النار كبيرة الحجم ونضع ملعقة كبيرة من الزيت النباتي ويترك حتي يسخن ثم نضيف الكبدة على الزيت ونتركها قليل بدون تقليب ثم تقلب حتي تأخذ لون ونترك الكبدة لمدة عشر دقايق مع التقليب حتي تنضج ونضيف إليها الفلفل الأحضر والأحمر الحار ثم ترفع الكبدة من على النار وتقدم وبالهنا والراحة فوائد تناول الكبدة الاسكندراني نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد يمكن لجسم الإنسان الاستفادة من مجموعة متنوعة من الفوائد، بما في ذلك الحماية من فقر الدم.

كما أنه يعتبر من الأطعمة التي تحتوي على أكثر المعادن فائدة للجسم ، لذلك أحرص على تحضيرها بشكل متكرر. عمر شويل - جدة أسرار طريقة عمل الكبدة الاسكندراني على أصولها بطعم لا يقاوم - ثقفني

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