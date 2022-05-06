أرز بالدجاج والخضار طريقة سهلة ومبتكرة ولذيذة لطهي الدجاج والأرز

أرز بالدجاج والخضار ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها مفيدة من الناحية الصحية، حيث يعد الدجاج مصدر غني بالبروتين، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناول الدجاج المشوي والمحمر في المطاعم، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بالخلطة المميزة التي تكسب الدجاج المذاق الشهي والرائع، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كبة الدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل أرز بالدجاج والخضار بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات أرز بالدجاج والخضار

يتكون أرز بالدجاج والخضار من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

700 جم صدور دجاج مقطع مكعبات.

2 حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

2 حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

2 حبة طماطم كبير الحجم مفروم ناعم.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

350 جم أرز مصري.

نصف ملعقة صغيرة نعناع.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة معجون طماطم.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

ماء ساخن حسب الحاجة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل أرز بالدجاج والخضار بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف إليها زيت الزيتون والبصل ونقلب باستمرار لمدة دقيقة.

ثم نضيف الفلفل الأحمر والأخضر ونقلب قليلا، ثم نتركهم لمدة دقيقتين مع التقليب من وقت لآخر

ثم نضيف مكعبات الدجاج ونقلب باستمرار حتى يتغير لونه.

بعد ذلك نضيف الطماطم المفروم ومعجون الطماطم والملح والنعناع والفلفل الأسود والشطة والبهارات المشكلة ونقلب باستمرار قليلا.

ثم نغطي المقلاة ونتركها لمدة 8 دقائق.

ثم نحضر الأرز ونغسله جيدا بالماء، ثم نصفيه جيدا.

بعد ذلك نرفع الغطاء ونقلب المكونات جيدا، ثم نضيف الأرز ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الماء الساخن اللازم لنضج الأرز.

ثم نغطي المقلاة مرة ثانية ونتركها حتى يجف الماء.

بعد ذلك نرفع الغطاء ونقلب المكونات قليلا.

ثم نطفئ النار ونغطي المقلاة ونترك الطبخة ترتاح لمدة 10 دقائق قبل التقديم.