نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 علاجات طبيعية لمحاربة الشيب إليك بعض العلاجات المنزلية المجربة والمختبرة للشعر الرمادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة في أيامنا هذه، للأسف، أصبح الشيب المبكر شائعًا مثل السعال والبرد. تظهر الخصلات البيضاء المخيفة حتى عندما تكون في أواخر العشرينات من العمر. وأحد الخيارات العديدة المتبقية لك هو البحث عن علاجات منزلية مجربة لتحويل شعرك الرمادي إلى أسود. في حين أن الشيب قد يوصف بأنه علامة على الحكمة والنضج، فإنه يخبرك أيضًا أن جسمك لا ينتج كمية كافية من الميلامين، وهي علامة مبكرة على الشيخوخة. الخبر السار هو أنه من الممكن التخلص من الشيب بشكل طبيعي. بدلاً من اختيار أحد العلاجات الكيميائية العديدة لتحويل شعرك الرمادي إلى أسود، نقترح عليك استخدام العلاجات الطبيعية للشعر الرمادي.

زيت اللوز وعصير الليمون لشيب الشعر

يعتبر زيت اللوز مصدرًا غنيًا بفيتامين E المفيد جدًا للشعر. يغذي الجذور بعمق ويمنع ظهور الشيب المبكر. لا يضيف عصير الليمون لمعانًا وحجمًا للشعر فحسب، بل يعزز أيضًا نمو الشعر الصحي. زيت اللوز وعصير الليمون مكونان متاحان بسهولة ويمكنهما مساعدتك على التخلص من الشيب بشكل طبيعي. امزجي بضع قطرات من زيت اللوز مع بعض عصير الليمون، ودلكي فروة الرأس والشعر جيدًا. اغسله بعد 30 دقيقة.

الشاي الأسود للشعر الأبيض

الشاي الأسود يحتوي على مادة الكافيين الغنية بمضادات الأكسدة. بينما يضفي لونًا طبيعيًا داكنًا على الشعر، فإنه يحفز أيضًا نمو الشعر ويقويه ويعطيه لمعانًا. ستساعدك معالجة شعرك بالشاي الأسود على التخلص من الشعر الرمادي بشكل طبيعي. اغلي كوبًا من الماء مع ملعقتين كبيرتين من الشاي الأسود ورشة ملح. اتركيه يبرد ويوضع بكثرة على الشعر المغسول حديثاً. اتركيها تنشف. كرري بانتظام لتغميق الخيوط الرمادية.

يعد البصل أحد أقوى الحلول لشيب الشعر، كما يعزز نمو الشعر.

عند مزجه مع عصير الليمون، يضفي لمعانًا على الشعر. امزجي 2-3 ملاعق صغيرة من عصير البصل، و 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون، و 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. دلكي فروة الرأس والشعر بالتساوي واغسليه بعد ساعة.

فلفل أسود وليمون لشيب الشعر الأبيض

تخطي الصبغات الكيميائية وجرب محلول صبغة الشعر الطبيعي هذا لتحويل الرمادي إلى الأسود. يحتوي الفلفل الأسود على فوائد لا حصر لها للشعر. بصرف النظر عن المساعدة في الحفاظ على اللون الطبيعي لشعرك، فإنه يعزز أيضًا نمو بصيلات الشعر. اخلطي ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون مع نسبة متساوية من عصير الليمون وأضيفيها إلى نصف كوب من الزبادي. اصنعي عجينة سميكة لطيفة ودلكي الشعر وفروة الرأس. اتركيه لمدة ساعة تقريبًا ثم اغسليه بالماء الفاتر. كرري ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.

الكركديه لمحاربة اللون الأيض في الشعر

مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في الكركديه تنتج الميلانين – صبغة تمنح الشعر لونه الطبيعي. يستخدم الكركديه لعلاج عدد من مشاكل الشعر مثل قشرة الرأس والجفاف وتساقط الشعر. انقعي أوراق الكركديه في الماء واتركيها طوال الليل. استخدمي الماء لشطف شعرك في صباح اليوم التالي.