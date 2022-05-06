خطوات عمل كريم الفازلين والخل لتبييض الجسم والوجه في مدة قليلة

كريم الفازلين والخل بخطوات سهلة وبسيطة لعشاق الجمال والنظافة وكل فتاة مهتمة ببشرتها، ويعتبر هذا الكريم الطبيعي يتكون من مجموعة مكونات آمنة وليس لها أي أضرار على البشرة وهذه المكونات مثل الخل والجليسرين والفازلين وبودرة الأطفال، وكل مكون من هذه المكونات يلعب دور كبير في تفتيح البشرة وتنظيفها وتعمل على نضارتها وتجعل النساء كالشابه الصغيرة مهما كان عمرها، وتعتبر طريقة عمل هذا الكريم من الطرق البسيطة السريعة التي يمكن لأي شخصية القيام بعملها في أي وقت، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل كريم الفازلين والخل والتعرف على خطوات عملها بسهولة والتعرف على خلطة المسك والجليسرين لتنعيم الجسم.

مكونات كريم الفازلين والخل

تعتبر مكونات كريم الفازلين والخل من المكونات البسيطة الموجودة في البيت باستمرار وهي كما يلي:-

٢ ملعقة كبيرة من الخل أو خل التفاح.

٤ ملاعق كبيرة من الفازلين.

ملعقة من بودرة تلك الأطفال.

٢ ملعقة كبيرة من الجليسرين.

خطوات عمل الماسك

تعتبر طريقة عمل الماسك من الطرق البسيطة السريعة التي يمكن لأي شخصية القيام بعملها في أي وقت وهذه الطريقة كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع به ملاعق الفازلين وملعقة بودرة التلك ونقلب جيداً. ثم نضيف عليهم ملعقتين الخل وملعقتين الجليسرين ونخلطهم مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نقوم بتنظيف المنطقة المراد تفتيحها ونضع عليها قليل من الماسك ونتركه. تكرر هذه الوصفة كل يوم ويفضل قبل النوم ويتم غسلها في الصباح.

خلطة المسك والجليسرين لتنعيم الجسم

سوف نتعرف على مكونات خلطة المسك والجليسرين وطريقة تجهيزها وهي كما يلي:-

المكونات

٣ ملاعق كبيرة من الجليسرين.

مكعب من المسك المطحون.

قليل من زيت اللوز المر.

الطريقة