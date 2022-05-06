انت الان تتابع خبر مخاطر حدوث جلطات خطيرة.. قرار بشأن كل من لم يتلقى لقاح فايزر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت الوكالة الأميركية للأدوية، عن أنها ستحصر استخدام لقاح (جونسون اند جونسون) المضاد لفيروس كورونا بالأشخاص البالغين الذين يرفضون تلقي لقاحي (فايزر) و (موديرنا) بسبب “مخاوف شخصية” أو لأسباب طبية أخرى، بحسب واشنطن بوست .

وعللت الوكالة إنها اتخذت هذا القرار بسبب مخاطر حدوث جلطات خطيرة مرتبطة بلقاح (جونسون أند جونسون).

وللسبب نفسه، أوصت “مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها” وهي أكبر هيئة للإشراف على الصحة العامة في أميركا في كانون الأول الماضي باستخدام لقاحي (موديرنا) و (فايزر) بدلا من (جونسون اند جونسون).

واللقاحات الثلاثة هي الوحيدة المسموح بها في الولايات المتحدة والمرخصة كجرعات ضد كوفيد- 19