نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات طبيعية منزلية لتنظيف البشرة الدهنية وإزالة الجلد الميت والشوائب من أول استخدام في المقال التالي
خلطات تنظيف البشرة، تسعى جميع السيدات أن تحصل على بشرة نضرة ومشرقة ولكن تحتاج إلى الكثير من الاهتمام الزائد والعناية بشكل مستمر، وتقوم معظم السيدات بعملية تنظيف البشرة حتي تعمل على إزالة البكتريا المتراكمة عليها أو الدهون المتراكمة عليها خاصة إذا كانت نوع البشرة دهنية و إزاله أيضا طبقة الجلد الميتة من عليها،
وتنظيف البشرة باستمرار تعمل تنشيط الدورة الدموية بها، وهناك العديد من الطرق المتنوعة لتنظيف البشرة.
خلطات تنظيف البشرة
خلطة الماء والملح لتنظيف الوجه
تعد خلطة الماء والملح هو من أهم الخلطات الطبيعية التي نستخدمها في تنظيف البشرة حيث تعمل على إزالة طبقة الجلد الميت من على البشرة وإزالة الرؤوس السوداء من على البشرة فهي من اكثر الوصفات فاعليه ونستخدمها فيما يلي:
المقادير
- ملعقة كبيرة من الملح البحري.
- مقدار مناسب من الماء الفاتر.
- قطعة من القطن.
طريقة التحضير
- نقوم بغسل البشرة في البداية باستخدام الماء الفاترة حتى تعمل علي تفتيح مسام البشرة.
- نخلط ملعقة كبيرة من الملح البحري مع مقدار مناسب من الماء الفاتر في وعاء صغير ونقوم بإذابة الملح بشكل جيد.
- نستخدم قطعة من القطن في المحلول الملحي ونضعها علي البشرة ونتركها لمدة لا تقل عن عشرة دقائق وبعد بك نغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر.
- نستخدم خلطة الملح والماء بشكل مستمر فيمكن استخدامها يوميا مرة صباحا ومرة اخرى في المساء.
خلطة ماء الورد مع الشوفان واللبن لتنظيف الوجه
المقادير
- ملعقة كبيرة من الحليب البودر.
- ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
طريقة التحضير
- نمزج ملعقة كبيرة من الحليب البودر في إناء صغير ونضيف عليه ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون ونقلبهم مع بعض ثم نضع عليهم ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد ونخلطهم مع بعض حتي تصبح ذات قوام متجانس.
- نفرد خلطة ماء الورد و الشوفان على البشرة ونوزعها جيدا ونتركها على البشرة لمدة ثلث ساعة حتى تجف الخلطة على البشرة.
- نفرك الخلطة من على البشرة ونغسلها جيدا باستخدام الماء البارد حتى نتخلص من الخلطة على البشرة.
- يمكن استخدام هذه الوصفة على الأقل مرتين كل أسبوع حتى نحصل على نتيجة مذهلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطات طبيعية منزلية لتنظيف البشرة الدهنية وإزالة الجلد الميت والشوائب من أول استخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.