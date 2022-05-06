خلطات طبيعية منزلية لتنظيف البشرة الدهنية وإزالة الجلد الميت والشوائب من أول استخدام

خلطات تنظيف البشرة، تسعى جميع السيدات أن تحصل على بشرة نضرة ومشرقة ولكن تحتاج إلى الكثير من الاهتمام الزائد والعناية بشكل مستمر، وتقوم معظم السيدات بعملية تنظيف البشرة حتي تعمل على إزالة البكتريا المتراكمة عليها أو الدهون المتراكمة عليها خاصة إذا كانت نوع البشرة دهنية و إزاله أيضا طبقة الجلد الميتة من عليها،

وتنظيف البشرة باستمرار تعمل تنشيط الدورة الدموية بها، وهناك العديد من الطرق المتنوعة لتنظيف البشرة.

خلطات تنظيف البشرة

خلطة الماء والملح لتنظيف الوجه

تعد خلطة الماء والملح هو من أهم الخلطات الطبيعية التي نستخدمها في تنظيف البشرة حيث تعمل على إزالة طبقة الجلد الميت من على البشرة وإزالة الرؤوس السوداء من على البشرة فهي من اكثر الوصفات فاعليه ونستخدمها فيما يلي:

المقادير

ملعقة كبيرة من الملح البحري.

مقدار مناسب من الماء الفاتر.

قطعة من القطن.

طريقة التحضير

نقوم بغسل البشرة في البداية باستخدام الماء الفاترة حتى تعمل علي تفتيح مسام البشرة.

نخلط ملعقة كبيرة من الملح البحري مع مقدار مناسب من الماء الفاتر في وعاء صغير ونقوم بإذابة الملح بشكل جيد.

نستخدم قطعة من القطن في المحلول الملحي ونضعها علي البشرة ونتركها لمدة لا تقل عن عشرة دقائق وبعد بك نغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر.

نستخدم خلطة الملح والماء بشكل مستمر فيمكن استخدامها يوميا مرة صباحا ومرة اخرى في المساء.

خلطة ماء الورد مع الشوفان واللبن لتنظيف الوجه

المقادير

ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير