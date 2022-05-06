نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون طبيعي منزلي لتبييض الاسنان وإزالة الجير والاصفرار احصلي على اسنان كاللؤلؤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الأسنان بالقرنفل، تعد الأسنان البيضاء من علامات الجمال وجميعنا نرغب في أسنان بيضاء لامعة ونظيفة، حيث يتراكم الجير وبقايا الطعام مما يتسبب في اصفرار الأسنان وتلونها بلون غامق، وتعد الوصفات الطبيعية من أفضل الوصفات التي تعالج اصفرار الأسنان وإزالة الجير، لذلك سوف نقدم لكى سيدتي طريقة عمل وصفة تبييض الأسنان بالقرنفل بطريقة سهلة وبسيطة.

القرنفل من الوصفات الطبيعية التي تدخل في العديد من الوصفات التجميلية التي تعمل على تبييض الأسنان وإزاله الجير من عليها، كما أنه من الوصفات السهلة والسريعة والموفرة تماماً عن الطرق المستخدمة في تبييض الأسنان، وسوف نعرض لكم في هذا المقال عن طريقة تقديم وصفة طبيعية بالقرنفل لإزالة الاصفرار من على الأسنان بشكل سهل وبسيط.

إعداد وصفة طبيعية لتبييض الأسنان بالقرنفل

يعد القرنفل من الوصفات الطبيعية التي تدخل في العديد من الوصفات التي تعمل على إزالة الجير من الأسنان وتبييض الأسنان وإزالة الاصفرار الموجود عليها، ويعد من أكثر الوصفات التي تتميز بسهوله تحضيرها، كما أنه يقضى على رائحة الفم الكريهة ويساعد فى التخلص من بقايا الطعام التي توجد بين الأسنان، فهو ممتاز لتبييض الأسنان بشكل سريع، وننصحك سيدتي بتطبيق وصفة القرنفل لتبييض الأسنان وتنظيفها بسهولة، فهي من الوصفات الآمنة تماماً على صحة الأسنان، ولا يقتصر فقط القرنفل على تبييض الأسنان، بل فهو يمد الفم برائحه عطرية جميلة.

إعداد وصفة القرنفل لتبييض الأسنان

المكونات

معلقة كبيرة من القرنفل المطحون.

معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم.

معلقة صغيرة من خل التفاح.

تحضير وصفه لتبييض الأسنان بالقرنفل

نحضر المطحنة الكهربائية ونضع بداخلها القرنفل ونقوم بطحنه جيداً حتى يصبح باودر ناعم.

نضع معلقة كبيرة من القرنفل المطحون في وعاء صغير ونضع كربونات الصوديوم معه ونقلب جيداً، ثم نضيف بعض قطرات خل التفاح لتصبح عجينة متماسكة ولينة تسهل عليكى فردها في فرشاه الأسنان.

نقوم بوضع عجينة القرنفل على فرشاه الأسنان ونقوم بفرك الأسنان جيداً حتى نزيل الجير والاصفرار من عليها.

نكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.

هذه الوصفة من الوصفات الممتازة لإزالة الاصفرار من على الأسنان، كما أنها تعد بطريقة سهلة وبسيطة تسهل عليكى تطبيقها، فهي من الطرق الموفرة كثيراً، أكثر من الطرق المستخدمة في تبييض الأسنان فهي باهظة الثمن، كما أنها غير آمنه على الأسنان، فهي تعمل على الإضرار بصحة الأسنان بشكل كبير، لذلك ننصح بعدم استخدام مبيضات الأسنان التي توجد في الأسواق حفاظاً على سلامة وصحة الأسنان، تحتوي الوصفة على كربونات الصوديوم التي تعمل على تفتيح الأسنان وإزالة الجير والتخلص من بقايا الطعام المتعلقة بين الأسنان.