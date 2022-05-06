تفتيح المناطق الحساسة بالقرنفل في وقت قياسي وبدون مواد كيميائية مع طريقة الحفاظ عليها

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تفتيح المناطق الحساسة بالقرنفل ، تبحث كافة السيدات في كل مكان لمعرفة الوصفات الطبيعية التي من شأنها علاج مشكلات البشرة والجسم دون الحاجة لاستخدام أي من المكونات الكيميائية والتي يكون لها أضرار عديدة على البشرة، ويعتبر تفتيح المناطق الحساسة من أكثر الأشياء التي تبحث عنها المرأة، حيث أنها ترغب دائمًا في تفتيح تلك المنطقة وجعلها نظيفة ورائحتها عطرة دائمًا، ويساعد القرنفل على القيام بذلك بدون أي عناء، حيث أن القرنفل يعد من المكونات البسيطة التي تتواجد في أي مطبخ ويستخدم في العديد من الاستخدامات من بينها الطهي والشاي، لأنه من النباتات المطهرة التي لها العديد من الفوائد على البشرة، لأنه يعد مضادًا للميكروبات والفطريات ويعالج مختلف الأمراض التي تصيب البشرة، ويستخدم في علاج مشكلات الجلد والبشرة.
تفتيح المناطق الحساسة بالقرنفل
يساعد القرنفل في القضاء على العديد من المشكلات الخاصة بالبشرة، وخاصة عند إضافته مع الفازلين، فيصبح له دور إيجابي حيث أنه يساعد في ترطيب الجلد ويعطيه النعومة واللمعان دون أن يترك أي آثار جانبية، نظرًا لأن الفازلين مع القرنفل عناصر طبيعية لا يوجد بها أي مواد كيميائية، ولذلك تلجأ كافة السيدات إلى استخدام الفازلين مع المواد الطبيعية كالقرنفل والبن وغيرها للقضاء على البقع الداكنة المتواجدة في الجسم وتفتيحها بدون أي أضرار على الجسم.
ويمكن تحضير وصفة القرنفل مع الفازلين لتفتيح المناطق الحساسة باستخدام المكونات التالية :
- 2 معلقة من القرنفل.
- 2 معلقة من الفازلين.
- معلقتان من عصير الليمون.
- معلقتان من النشا.
- 2 معلقة من البن.
خطوات تحضير كريم الفازلين والقرنفل
- يضاف القرنفل على النشا والبن ويقلب الجميع جيدًا.
- يذاب الفازلين في حمام مائي ليصبح سهل الخلط، وبعدها يضاف خليط النشا والقرنفل والبن فوقه.
- يقلب الخليط جيدًا حتى تتجانس كافة المكونات وتصبح متجانسة.
- يضاف عصير الليمون إلى الخليط وبعدها يخفف ليصبح قوامه كريمي ويسهل استخدامه.
كيفية استخدام القرنفل للتفتيح
بعد أن يتم عمل كريم القرنفل والفازلين والبن لتفتيح البشرة، يمكن استخدامه بصورة دائمة للقضاء على البقع الداكنة وتفتيح المناطق الحساسة في الجسم، ويكون ذلك عن طريق :
- وضع طبقة من الكريم على الجزء المراد تفتيحه وتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف الخليط جيدًا، ثم يفرك ويشطف بالماء البارد.
- تمرر قطنة مبللة بماء الورد على المكان بعد غسله من أجل سد المسام في تلك المنطقة تجنبًا لعدم التعرض للأتربة.
- يوضع كريم مرطب على المنطقة بعد ماء الورد لكي لا تصاب بأي التهاب.
- تكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا مع مراعاة المداومة عليها للحصول على أفضل نتيجة.
- تظهر نتيجة إيجابية فعالة بعد الاستمرار على الوصفة لمدة ثلاثة أشهر، ولكنها تظهر منذ الشهر الأول واضحة.
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