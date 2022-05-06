كرات السينابون بأبسط المكونات وبطريقة ممتازة وألذ بكثير من الجاهزة، نقدم لكم اليوم وصفة سهلة لتحضير كرات السينابون بمقادير بسيطة وبطريقة متميزة. كرات السينابون أو سينابون بايتس الخفيفة اللذيذة بأكثر من طريقة للتقديم، سوف نحضر اليوم كرات السينابون بالسكر والقرفة وأيضاً كرات السينابون بالصوص، وعند تجربتكم لتحضير هذه الوصفة في المنزل سوف لن تحتاجين لشرائها من الخارج مرة أخرى.

طريقة تحضير كرات السينابون

المقادير اللازمة لعمل السينابون بايتس:

كوب حليب دافئ بمقدار 240 مل.

ثلث كوب سكر بمقدار 70 جرام.

2 ملعقة كبيرة خميرة جافة بمقدار 17 جرام.

4 أكواب دقيق متعدد الاستخدامات بمقدار 560 جرام.

رشة ملح.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ثلث كوب زبدة مذابة أو بدرجة حرارة الغرفة بمقدار 80 جرام.

نضف الخميرة إلى الحليب الدافئ مع القليل من السكر ثم نخلط جيداً ونترك هذا الخليط جانباً، ومن جانب آخر نضف السكر والزبدة إلى الدقيق في وعاء العجان مع إضافة خليط الخميرة بعد تفاعلها، ثم نضف البيض بعد خفقه في وعاء جانبي ثم نشغل العجان الكهربائي حتى نحصل على قوام متجانس ناعم، ثم نكور العجين ونغطيه ونتركه لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه، بعد ذلك نجمع العجين ونضعه على سطح مرشوش دقيق ونقوم بفرد العجين بسمك سميك، ثم نشكله بأي أداة دائرية الشكل ثم نأخذ الدوائر ونرصها في صينية مرشوشة دقيق، وبعد ذلك نغطيها ونتركها نصف ساعة حتى تختمر مرة أخرى، ثم نحضر زيت غزير ساخن بدرجة حرارة متوسطة، وبعد ذلك نضف الكرات مع تقليبها بإستمرار حتى تأخذ لون ذهبي من جميع الاتجاهات، ثم نصفيها من الزيت في مصفاة ونضع كمية أخرى من الكرات وهكذا.

كرات السينابون بأبسط المكونات

في الخطوة التالية نحضر خليط السكر والقرفة ثم نضف كرات السينابون بعد أن تبرد قليلاً ونحركها في الخليط حتى تتغلف بطبقة خفيفة، ونقوم بتحضير صوص شوكولاتة بوضع قطع من الشوكولاتة في الميكروويف 30 ثانية ثم نقلب حتى يتجانس الصوص، ثم نسكبه على كرات السينابون في وعاء التقديم ويمكنك تحضير صوص شوكولاتة بيضاء ونسكبه على الكرات ويزين بخطوط من صوص الشوكولاتة، وبعدها تصبح جاهزة للتقديم بطعم في منتهى اللذاذة والروعة.