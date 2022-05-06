اصنعي كريم مزيل العرق بخلاصة الليمون الطبيعية يدوم لمدة 24 ويفتح المناطق الداكنة

يعتبر كريم مزيل العرق ، من المستحضرات الجميلة التي تستخدم بكثرة في فصل الصيف، فهو يعمل على إزالة رائحة العرق الكريهة، التي تسبب الإزعاج لكثير من الناس، وهو من المستحضرات الطبيعية الأمنة تماماً على البشرة، فهو يعطي للجسم الشعور بالانتعاش لفترة طويل تدوم طول اليوم، يمنح الجسم الترطيب ويساعد على تفتيح الإبط بشكل سريع، وهو يمتلك بعض الزيوت العطرية الجميلة التي تجعل رائحة الملابس منتعشة وجميلة طول الوقت، ولا يسبب أضرار جانباً على الجلد ويجعل ملمسه ناعم مثل بشرة الأطفال تماماً، وطريقة صنعه في البيت سهلة ونستطيع القيام بتحضيره بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم مزيل العرق السحري بخلاصة الليمون يدوم لمدة 24 ساعة بخطوات بسيطة بالبيت.

مكونات كريم مزيل العرق الطبيعي

سوف نتعرف على مكونات المزيل السحري وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع كوب من ماء الورد.

نصف كوب من الماء.

ملعقة من زيت اللافندر.

ملعقة من زيت النعناع.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم مزيل العرق طبيعي بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به النشا، والماء، وماء الورد والليمون ونقلبهم جيدًا. ثم نقوم نرفع الوعاء على حمام ماء من البخار ونقلب حتى يصبح القوام ثقيل. نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نضيف زيت اللافندر، وزيت النعناع ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات مع بعضها ويصبح مثل الكريم. نقوم بوضع المزيل كل يوم في الصبح والمساء بعد الاستحمام مباشرة حتى نتخلص من الروائح الكريهة.

فوائد كريم مزيل العرق للبشرة

سوف نتعرف على فوائد المزيل التي يحتوي عليها وهى كما يلي:-

يعمل على إزالة رائحة العرق الكريهة ويحارب البكتيريا والفطريات.

يساعد على غلق المسام الواسعة ويخلص الجسم من السموم.

يعمل كمرطب طبيعي رائع للجلد ويجعله ناعم ويمنح الجسم رائحة عطرية جميلة.

كما يعمل على تفتيح الإبط بشكل رائع ويزيل الاسمرار.

يساعد على تطهير البشرة ومنح الجلد المرونة ويزيل ترهلات الذراعين.

يحارب البكتيريا التي تنمو تحت الإبط فتسبب الروائح الكريهة المزعجة.

مزيل العرق بالنشا