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طريقة عمل قرنبيط كرسبي، يعتبر القرنبيط هو من الخضروات التي تقوم بتحضيرها بأشكال مختلفة ويتناولها الجميع حيث تتميز بمذاقها الجميل، والقرنبيط هو من الخضروات التي نقوم بتحضيرها في فصل الشتاء وتعمل على تدفئة الجسم لأنه وتعطيه الطاقة اللازمة له، كما أيضا يعتبر القرنبيط من الأكلات الاقتصادية الموفرة جدا ويمكن لربة المنزل إعداد القرنبيط كرسبي بخطوات بسيطة. طريقة عمل قرنبيط كرسبي المقادير كمية مناسبة من زهرة القرنبيط.

حبة واحدة من الطماطم.

ملعقتين كبيرتين من الشبت الأخضر.

حبة واحدة من البصل صغيرة الحجم.

أربعة ملاعق من البقدونس الأخضر.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقتين صغيرتين من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء.

نصف ملعقة كبيرة من الكاري.

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من النشا الذرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب واحد من اللبن الرايب.

رشه صغيرة من النعناع.

مقدار مناسب من الماء.

كمية مناسبة من الزيت النباتي. طريقة التحضير نحضر كمية مناسبة من زهرة القرنبيط إلى قطع الصغيرة في الحجم ونضعها في وعاء كبير ونضيف عليها مقدار مناسب من الماء المغلي ونضعها على النار ونتركه وقت معين حتى يتم نضجه.

نضيف علي قطع القرنبيط ملعقة صغيرة من ملح الطعام وملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

عند ملاحظة أن القرنبيط تم سلقه نستخرجه من الماء ونتركه لبعض الوقت حتى يتم تبريده.

نأتي بإناء عميق ونبدأ في تتبيل قطع القرنبيط ونضيف عليه كوب ونصف من الدقيق الأبيض ونصف كوب من النشا الذرة وأربعة ملاعق من البقدونس والكزبرة ونضيف عليه اللبن الرايب ثم نضع عليه الفلفل الأسود و الكركم و الكمون و الشبت و النعناع و الشطة و ندمجهم مع بعض جيدا.

نقوم بإضافة البصل و الطماطم وحبة الفلفل الأخضر و نخلطهم مع بعض ونضيف عليهم مقدار من الماء.

نترك قطع القرنبيط في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل حتى يتم تتبيله بشكل جيد.

نستخرج قطع من القرنبيط في الدقيق والنشا ثم نقوم بقليه في الزيت النباتي الغزير حتي يتم تحمير قطع القرنبيط بشكل كرسبي مقرمش. عمر شويل - جدة بطريقة مقرمشة وصحية أعملي القرنبيط المقلي بطعم كرسبي ولذيذ - ثقفني

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