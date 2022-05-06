سر وصفة بوب كورن دجاج كنتاكي وعملها في البيت بالطريقة الأصلية في خطوات سهلة وبسيطة

أفضل الوصفات الجديدة لعمل بوب كورن دجاج في البيت بخطوات سهلة وبسيطة وبالطريقة الأصلية وبمكونات غير مكلفة متاحة فكل منزل، يعد طبق البوب كورن دجاج من أشهر الأطباق الموجودة حول العالم كما أنه يطلق عليه أيضا اسم فشار الدجاج، وهذه وصفة جديدة لعمل وتقديم الدجاج بها وخاصة الأطفال الصغار التي يرفضون تناول اي دجاج أو لحوم، كما أنه يعد من ضمن الأطباق الخفيفة علي معدة الأطفال أو الكبار أيضا، وذلك يرجع لأنه يحتوي نسبة قليلة جدا من الدهون وأيضا يحتوي علي كميات كبيرة من الفيتامينات والبروتينات.

بوب كورن دجاج

يعد فشار الدجاج كما يطلق عليه الكثير من العرب والمصريين من الوجبات الجديدة التي انتشرت موخرا في العديد من المطاعم المشهورة مثل مطعم كنتاكي وغيره من المطاعم الأخري فهي لم تكون مشهورة أو معروفة قبل ذلك، ولكن عند انتشرها أصبحت محببه لدي الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال الصغار وهم أكثر من يطلبونها، كما أنها تعد من المقبلات التي تقدم بجانب أصناف الطعام الأخري وليست من الأطباق الرئيسية، كما أنها تعد من المقبلات الغير تقليدية واللذيذة التي تقدم ساخنة علي مائدة الطعام.

طريقة عمل تشكين كورن

عند قيامك بإعداد أي وجبة جديدة يجب اولا أن نتعرف علي المكونات اللازمة التي سوف نحتاج إليها عند تحضير الوجبة، لذلك سنتعرف فيما يلي علي المقادير التي سوف نحتاجها لإعداد التشكين كورن وهي مايلي:

ثلاث صدور من الدجاج المخلي

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض

حبيتين من البيض متوسط الحجم

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقتين صغيرتين من الثوم البودر

طريقة عمل بوب كورن دجاج كنتاكي

بعد أن قمنا بالتعرف علي المقادير التي نحتاج إليها الآن سنتعرف علي خطوات إعداد التشكين كورن بخطوات سهلة وبسيطة فيما يلي: