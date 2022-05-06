خلطة كريم نيفيا والليمون لبياض ناصع بالمنزل بمكونات طبيعية ومضمونة

خطوات عمل كريم نيفيا والليمون في المنزل بمجموعة من المكونات الطبيعية، وتعتبر الكريمات الطبيعية من أفضل الكريمات التي تظهر نتيجتها المذهلة عند المواظبة على استخدامها، كما أن مكونات هذا الكريم مفيدة جداً للبشرة ومن هذه المكونات اللبن البودرة وعصير الليمون، لذلك يجب الحرص على عمل الخلطات المنزلية التي تحتوي على الليمون وماء الورد والحليب وغيرهم لأنها تغذي البشرة وتعمل على تفتيحها بدرجة مذهلة يلاحظها الجميع، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات عمل كريم نيفيا والليمون وكيفية إعداده واستخدامه كما سوف نتحدث على خلطة ماء الورد.

مكونات عمل كريم نيفيا والليمون للتفتيح

يتكون كريم نيفيا والليمون من ثلاثة مكونات فقط وجميعها تتواجد بكثرة في كل مكان وهذه المكونات هي كما يلي:-

٢ ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

نصف علبة من كريم نيفيا.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تجهيز الكريم واستخدامه

لا تستغرق طريقة تحضير هذا الكريم من وقت حضراتكم الكثير فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الحليب البودرة وعصير الليمون، ثم نضيف عليهم نصف عبوة الكريم. ونخلط هذه المكونات جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس. بعد ذلك نقوم بوضع هذه الخلطة على البشرة في جميع جوانبها. تكرر الوصفة يومياً مع مراعاة المواظبة على الاستخدام حتى نحصل على أفضل النتائج.

خلطة نيفيا وماء الورد للتفتيح الطبيعي

يعتبر ماء الورد من المكونات التي لها نتائج غير مصدقة في التبييض وإزالة الجلد الميت فهيا بنا نتعرف على الوصفة بالتفصيل وهي كالآتي:-

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

كريم نيفيا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

الطريقة