تعرَّف على فوائد المايونيز للجسم والشعر .. يهدئ الحروق ويمنع السكتات الدماغية

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عمر شويل - جدة تعرَّف على فوائد المايونيز للجسم والشعر، يعتبر المايونيز واحد من اهم انواع السلطات والصوص التي يتم إضافتها إلى المأكولات لكي تعطي نكهة جديدة ،ولكن يجعل البعض ان المايونيز له العديد من الفوائد على الجسم وذلك نتيجه احتوائه على كمية كبيرة من السعرات الحراريه والفيتامينات والمعادن، ونتيجة لذلك نستعرض معكم أبرز فوائد تناول المايونيز مع الطعام للحصول على فوائده الكاملة.

فوائد المايونيز

مما لا شك فيه أن المايونيز يعتبر من أهم الصوص الذي يتناوله عدد كبير من الناس عند تناول البيتزا والبطاطس والمكرونة، بجانب أنواع السلطات، وبجانب طعمه المميز، يقدم المايونيز العديد من الفوائد الى الجسم والشعر ،وذلك حيث يعمل كبلسم عميق للحفاظ على لمعان الشعر وتقوية الجذور والاطراف، كما يحتوي علي فيتامين هـ وفيتامين كـ، والبوتاسيوم والصوديوم والسيلنيوم، فما عليك سوى غسل الشعر بالشامبو ووضع المايونيز على الشعر الرطب وتدليكه لمدة خمس دقائق، ثم يتم غسل الشعر.

فوائد المايونيز للاظافر وترطيب الجلد

الى جانب ذلك يعمل المايونيز على جعل الاظافر لامعة وصحية أكثر، وذلك نتيجه احتواءه على الزيوت المرطبة التي تعالج الجفاف، وذلك من خلال وضع المايونيز على الاظافر لمدة خمس دقائق، وفي نفس السياق يمكن استخدام المايونيز من أجل تقليل التجاعيد وتعزيز الرطوبه وترتيب الجلد والحصول على بشرة مشرقة، وذلك من خلال تركه لمده 20 دقيقة على الوجه، وتدليكه لتعزيز الدورة الدموية، مع العلم بضرورة الابتعاد عن منطقة العين.

مكونات عمل المايونيز

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة خردل

65 غ زيت دوار الشمس

35 غ حليب

ملعقة صغيرة خل التفاح

وفي وعاء عميق يتم عمل المايونيز بعد وضع جميع المكونات معاً، ونقوم بتقليب المكونات للحصول علي قوام سميك، كما يمكن إضافة مسحوق الثوم ومسحوق البصل، وعصير ليمون وأعشاب طازجة.

أهمية المايونيز لعلاج السكتات الدماغية والحروق

وفي ذات السياق أكدت العديد من الدراسات العلمية ان المايونيز له فوائد كبيرة في تشكيل نظام الدورة الدموية في الدماغ ويوفر الحماية فور حدوث السكتة الدماغية، بالإضافة إلي ذلك يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتبريد حرارة البشرة عند الإصابة بالحروق، وتقليل الاحمرار وتسريع عملية الشفاء.