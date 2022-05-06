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طريقة عمل شيش طاووق بوراك الفراخ، نجد أن شيش طاووق هو من أفضل المأكولات التي تنتشر لدينا بشكل كبير جدا سواء في المطاعم أو الكثير من المحلات التي تتخصص في تحضيرها بشكل سريع، كما يتمتع شيش الطاووق بطعمه اللذيذ التي يقبل على تناولها الكثير من الكبار والصغار، كما تتميز الشيش طاووق بأنها سهلة التحضير وبمكونات بسيطة نستطيع اعددها في المنزل. طريقة عمل شيش طاووق بوراك الفراخ المقادير إحضار كيلو من صدور الفراخ المخلية وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

أربعة فصوص من الثوم المهروس.

كوب واحد من اللبن الرائب.

ملعقتين كبيرتين من المستردة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج المشكلة.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر.

حبة واحدة من البصل. طريقة التحضير نقوم بغسل صدور الدجاج المخلية بشكل جيد باستخدام الخل الابيض والليمون حتى نتأكد نهائيا من نظافة الدجاج.

نقطع صدور الدجاج المخلية إلى مكعبات صغيرة في الحجم ونضعها في اناء عميق ونضيف عليها ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من ملح الطعام ونضع عليها البهارات المشكلة ونقلبه مع بعض جيدا.

نضع أربعة فصوص من الثوم المهروس ونضيف على المكونات كوب واحد من اللبن الرائب ونخلطهم مع بعض.

نضيف عليه خلطة الدجاج ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض وملعقة كبيرة من عصير الليمون و ندمجهم مع المكونات.

نغطي مكعبات الدجاج بالتتبيلة باستخدام قطعة من النايلون ونضعها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتي تعمل علي امتصاص الدجاج للتتبيلة.

استخدم الأسياخ الخشبية ونبدأ في وضع قطع صغيرة من الفلفل الأخضر حبة من البصل المكعبات ونضعها مع الدجاج بشكل متنوع حيث نضع قطعة من الدجاج والبصل والفلفل في السيخ الواحد ونكرر ذلك حتى ننتهي من كمية الدجاج.

نأتي بالشواية ونقوم بدهنها بقليل من الزيت النباتي ونسخنه جيدا ثم نضع بها الأسياخ الخشبية حتي تعمل علي تسوية شيش الطاووق ونقلبها على الوجهين حتى يتم تسويتها جيدا. عمر شويل - جدة بوراك الفراخ اعملي الشيش طاووق على أصوله بتتبيلة لذيذة وبطعم ومذاق روعه - ثقفني

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