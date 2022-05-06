طريقة عمل القرص بالقرفة والسكر بأبسط الطرق والخطوات جربيها بدون تردد

تعتبر طريقة تحضير القرص بالقرفة والسكر في المنزل من أكثر الطرق البسيطة السهلة التي يقبل على تناولها الكثير لأنها مفيدة جداً ومغذية، وتعتبر جميع مكوناتها من المكونات المتوفرة في المنزل باستمرار ولا أحد يصعب عليه الحصول عليها لأنها تدخل في عمل معظم الأطعمة والمعجنات، وأغلبية الناس تقوم بعمل هذه القرص لكي يقومون بتناولها على وجبة الإفطار أو ما بين الوجبات وذلك بجانب الحليب أو الشاي كما يفعلها كثير من المصريين، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل القرص بالقرفة والسكر وخطوات عملها بكل بساطة.

مكونات عمل القرص بالقرفة والسكر

تعتبر مكونات عمل القرص بالقرفة والسكر من المكونات البسيطة التي لا تتطلب العديد من الطلبات سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:

نصف كوب من السمنة.

ملعقة صغيرة من السكر.

٣ أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من اللبن الدافئ.

مكونات الحشو

كمية من السمسم.

ملعقة كبيرة من القرفة.

٣ ملاعق كبيرة من السكر.

طريقة إعداد وتحضير القرص

سوف نتعرف بكل بساطة على طريقة تحضير القرص الطرية اللذيذة من خلال هذا المقال المختصر الشيق وهذه الطريقة كالتالي: