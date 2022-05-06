طريقة عمل القرص بالقرفة والسكر بأبسط الطرق والخطوات جربيها بدون تردد

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تعتبر طريقة تحضير القرص بالقرفة والسكر في المنزل من أكثر الطرق البسيطة السهلة التي يقبل على تناولها الكثير لأنها مفيدة جداً ومغذية، وتعتبر جميع مكوناتها من المكونات المتوفرة في المنزل باستمرار ولا أحد يصعب عليه الحصول عليها لأنها تدخل في عمل معظم الأطعمة والمعجنات، وأغلبية الناس تقوم بعمل هذه القرص لكي يقومون بتناولها على وجبة الإفطار أو ما بين الوجبات وذلك بجانب الحليب أو الشاي كما يفعلها كثير من المصريين، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل القرص بالقرفة والسكر وخطوات عملها بكل بساطة.
مكونات عمل القرص بالقرفة والسكر
تعتبر مكونات عمل القرص بالقرفة والسكر من المكونات البسيطة التي لا تتطلب العديد من الطلبات سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:
- نصف كوب من السمنة.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ٣ أكواب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ربع كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ربع كوب من اللبن الدافئ.
مكونات الحشو
- كمية من السمسم.
- ملعقة كبيرة من القرفة.
- ٣ ملاعق كبيرة من السكر.
طريقة إعداد وتحضير القرص
سوف نتعرف بكل بساطة على طريقة تحضير القرص الطرية اللذيذة من خلال هذا المقال المختصر الشيق وهذه الطريقة كالتالي:
- نقوم بتحضير الخميرة وذلك من خلال وضع الماء به وكمية الخميرة المطلوبة وملعقة صغيرة من السكر، ونقلب ونتركها لمدة ١٠ دقائق حتى يتضاعف حجمها.
- ثم ننخل الدقيق جيداً ونضعه في إناء العجن مع وضع السكر المطحون والسمنة ونفركهم مع بعض جيداً.
- بعد ذلك نقوم بوضع كمية الحليب على خليط الدقيق ومعه الخميرة ونعجن لمدة عشر دقائق حتى تتماسك العجينة وتصبح طرية.
- نضع أيضاً رشة من الملح ونعجن لمدة ٥ دقائق أخرى، ثم نكور العجينة ونتركها لمدة ساعة حتى تخمر ويتضاعف حجمها.
- ثم نقوم بتقطيع العجين إلى كرات متساوية متوسطة الحجم ونكورها ونتركها حتى ترتاح.
- نأخذ كل كرة ونحشيها بالسكر والسمسم ونغمسها في السمسم ونكورها، ثم نضغط عليها قليلاً ونرص هذه الكرات في صاج مدهونة ونتركها ترتاح مرة أخرى لمدة ٢٠ دقيقة.
- ندخل الصاج الفرن ونتركها على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٥ دقيقة حتى يتم نضجها وتأخذ اللون الذهبي الجميل.
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