أقوى كيراتين بمكونات طبيعية بسيطة من المنزل لفرد الشعر وتنعيمه كالحرير، نقدم لكم وصفتنا اليوم وهي عبارة عن كيراتين طبيعي مُدهش لفرد الشعر وجعل ملمسه حريري وناعم لا يخلو من اللمعان. لتحضير هذا الفرد سوف نعتمد على الأرز إلى جانب بعض الإضافات الطبيعية البسيطة؛ لذا فهو يُسمى كيراتين الأرز، وهو مثالي لصحة الشعر حيث يعالج تقصف أطراف الشعر ويزيد من نعومة الشعر الجاف، كما يساهم بفاعلية في إصلاح الشعر التالف والمجعد.

أقوى كيراتين بمكونات طبيعية من المنزل

مكونات الكيراتين هي كالتالي:

4 ملاعق كبيرة من الأرز.

2 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

نصف كوب صغير من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند إلى جانب ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نأخذ مقدار الأرز ونقوم بغسله جيداً بالماء ثم نصفيه ونضع الأرز المغسول في قدر، ثم نضف إليه الماء ونقوم بطهيه جيداً على الموقد وبعد ذلك نرفعه عن النار ونتركه يبرد قليلاً، ثم نقوم بطحنه في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي ويمكنك تصفيته لإزالة بقايا الأرز، وبعد ذلك نضع كريم الأرز في قدر مناسب للطبخ ومن جانب آخر نضف النشا والماء في وعاء صغير، ثم نخلط جيداً حتى يذوب النشا وبعد ذلك نضف هذا الخليط إلى كريم الأرز ثم نخلط جيداً، وبعد ذلك نرفع القدر على النار مع تقليب الخليط بإستمرار دون توقف حتى يثقل قوام الخليط ويصبح كريمي.

فرد الشعر وتنعيمه كالحرير

نسكب هذا الخليط في وعاء ونتركه حتى يبرد قليلاً وبعد ذلك نضف إليه زيت جوز الهند وزيت الزيتون، ثم نخلط بشكل جيد حتى تندمج الزيوت مع الخليط الكريمي. قسمي شعرك إلى عدة أجزاء ثم طبقي هذا الخليط على كل جزء من الشعر، طبقيه جيداً بداية من فروة الرأس وحتى أطراف الشعر ثم قومي بتغطية شعرك بقبعة بلاستيكية أو قبعة الاستحمام المعتادة، ثم اتركي هذا الكيراتين الطبيعي على شعرك لمدة ساعة واحدة فقط وبعد ذلك اغسلي شعرك كالمعتاد، والنتيجة مذهلة ستحصلين على شعر ناعم وحريري من أول إستخدام.