طريقة عمل خبز الصاج التركي الهش بمكونات بسيطة ومذاق رائع لا يقاوم

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طريقة عمل خبز الصاج التركي ، الخبز من أكثر أنواع الأكلات التي لا يستطيع الأفراد الاستغناء عنها في كافة الأوقات، حيث أنها وجبة أساسية في الإفطار والغذاء والعشاء، ويمكن تناولها أيضًا بين الوجبات عند الشعور بالجوع مع أحد أنواع الأجبان، ويعتبر الخبز التركي من أكثر وأسهل أنواع الخبز التي يمكن إعدادها في المنزل، فهو من الاطباق السهلة واللذيذة، التي يكثر تناولها في كافة المطابخ على مستوى العالم، حيث أنه من الممكن أن يتم تناوله مع الأكلات المتنوعة وأيضًا بمفرده مع المشروبات الساخنة، فهو أكثر شبهًا بالفطائر التي يفضلها الجميع، ويمكن حشوها بالعديد من الحشوات سواء كانت من الأجبان أو الخضراوات أو اللحوم والدجاج، للتمتع بوجبة سهلة وبسيطة وسريعة.
طريقة عمل خبز الصاج التركي
يتميز المطبخ التركي بتنوعه الكبير في إعداد الأطباق المتنوعة، حيث أنه يشتهر بالعديد من الأنواع من الأكلات سواء المقبلات أو الأطباق الرئيسية، ومن بينها خبز الصاج التركي، والذي يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة، لأنه لا يحتاج إلا إلى بعض المكونات البسيطة والسهلة والتي تتواجد بسهولة بداخل المطبخ.
ويمكن تحضير خبز الصاج عن طريق إحضار المكونات التالية :
- 10 أكواب من الدقيق.
- 2 كوب ماء دافئ.
- واحد كوب حليب دافئ.
- 100 جرام زبدة.
- 5 ملاعق خميرة جافة.
- 2 معلقة من الملح.
- 2 معلقة من السكر.
- بيضة واحدة.
- رشة من حبة البركة للتزيين.
خطوات تحضير الخبز التركي
- في إناء على النار تسخن الزبدة جيدًا حتى تذوب تمامًا ويضاف كمية الحليب ثم الماء وتترك كافة المكونات على نار هادئة حتى تسخن.
- يرفع الخليط من على النار، ويوضع في العجان، ويخلط على سرعة متوسطة لمدة 5 دقائق.
- بعد انتهاء عملية العجن تترك العجينة كي ترتاح لمدة نصف ساعة مع تغطيتها بورق استرتش.
- تعجن العجينة مرة أخرى بعد انتهاء فترة التخمير لتصبح لينة تمامًا، وتقسم إلى ثلاثة أجزاء متساوية الحجم.
- في صينية مخصصة للخبز تفرد العجينة بطبقة رقيقة لا تتخطى ال 1 سم.
- يخفق البيضة جيدًا ويدهن به وجه العجينة وترش حبة البركة فوقه للتزيين.
- تترك العجينة مرة أخرى كي تختمر وبعدها تعاد كافة الخطوات السابقة مع باقي الكمية من العجينة.
- تدخل صينية الخبز إلى الفرن على درجة حرارة عالية لمدة ربع ساعة، وبعدها تخفض درجة الحرارة إلى 190 حتى انتهاء التسوية ليصبح لون الخبز أسمر.
- يوضع الخبز التركي في طبق التقديم ويقدم مع أنواع الشوربة المختلفة أو مع الشاي والمشروبات الساخنة حسب الرغبة.
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