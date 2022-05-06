طريقة عمل خبز الصاج التركي الهش بمكونات بسيطة ومذاق رائع لا يقاوم

طريقة عمل خبز الصاج التركي ، الخبز من أكثر أنواع الأكلات التي لا يستطيع الأفراد الاستغناء عنها في كافة الأوقات، حيث أنها وجبة أساسية في الإفطار والغذاء والعشاء، ويمكن تناولها أيضًا بين الوجبات عند الشعور بالجوع مع أحد أنواع الأجبان، ويعتبر الخبز التركي من أكثر وأسهل أنواع الخبز التي يمكن إعدادها في المنزل، فهو من الاطباق السهلة واللذيذة، التي يكثر تناولها في كافة المطابخ على مستوى العالم، حيث أنه من الممكن أن يتم تناوله مع الأكلات المتنوعة وأيضًا بمفرده مع المشروبات الساخنة، فهو أكثر شبهًا بالفطائر التي يفضلها الجميع، ويمكن حشوها بالعديد من الحشوات سواء كانت من الأجبان أو الخضراوات أو اللحوم والدجاج، للتمتع بوجبة سهلة وبسيطة وسريعة.

طريقة عمل خبز الصاج التركي

يتميز المطبخ التركي بتنوعه الكبير في إعداد الأطباق المتنوعة، حيث أنه يشتهر بالعديد من الأنواع من الأكلات سواء المقبلات أو الأطباق الرئيسية، ومن بينها خبز الصاج التركي، والذي يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة، لأنه لا يحتاج إلا إلى بعض المكونات البسيطة والسهلة والتي تتواجد بسهولة بداخل المطبخ.

ويمكن تحضير خبز الصاج عن طريق إحضار المكونات التالية :

10 أكواب من الدقيق.

2 كوب ماء دافئ.

واحد كوب حليب دافئ.

100 جرام زبدة.

5 ملاعق خميرة جافة.

2 معلقة من الملح.

2 معلقة من السكر.

بيضة واحدة.

رشة من حبة البركة للتزيين.

خطوات تحضير الخبز التركي