نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الكولاجين.. كريم لبان الدكر لشد البشرة ومقاومة التجاعيد وازالة الجلد الميت من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم لبان الدكر لشد البشرة، هناك أنواع من البشرة التي تعاني من اسمرار شديد وتراكم بثور سوداء عليها من الخارج، وظهور أماكن داكنة تحت العينين، لذلك يصعب تفتيح هذه الأنواع بالكريمات الصناعية لأنها تحتاج إلى وقت كبير، وتضطر الفتيات إلى استخدام مستحضرات التجميل لإخفاء هذه العيوب، ولكن الوصفات المنزلية من أجواد الوصفات سريعة المفعول، ويعتبر لبان الدكر من أفضل أنواع الخلطات التي تساعد على تفتيح وتبييض جميع أنواع البشرة، ويقضي تماما على البثور السوداء والاماكن الداكنة، ويساعد على توحيد لون بشرة الوجه، وخلال هذا المقال سوف نستعرض لكم مكونات وصفة لبان الدكر لتبييض البشرة.

كريم لبان الدكر لشد البشرة

يحتوي لبان الدكر على مادة الكولاجين التى تلعب دور هام في تبييض البشرة و تفتيحها وتوحيد لونها والتخلص من البثور السوداء، فهو يطلق عليه كولاجين طبيعي، لأنه يجعل البشرة نضرة وخالية من الشوائب، كما أن مكونات الوصفة غير مكلفة، حيث نحتاج إلى المكونات التالية لتحضيرها.

مكونات عمل الوصفة

ملعقة من لبان الذكر المطحون.

1 ملعقة من النشا.

ملعقتين من الزبادى.

عسل أبيض.

فرشاة وجه.

طريقة تحضير الوصفة

قناع لبان الذكر يساعد على جعل بشرة الوجه والجسم ناصعة البياض، حيث يشد البشرة ويخلصها من الجلد الميت المتراكم في الخارج، كما أن سعر لبان الذكر في متناول الجميع ويمكن شرائه من محلات العطارة، ويمكن تحضير الوصفة في المنزل واستخدامها من خلال إتباع الآتي.

نضع لبان الذكر المطحون والنشا والعسل والزبادي في وعاء ونقلب جميع المكونات.

نغمس فرشة الوجه في المزيج ونوزعه على بشرة الجسم أو الوجه.

نترك المزيج على البشرة لمدة نصف ساعة.

وأخيراً يتم غسل البشرة بالماء البارد وتجفيفها.

فوائد لبان الدكر للبشرة

يساعد لبان الذكر على إنتاج مادة الكولاجين التي تساهم في علاج أمراض البشرة المختلفة، فهو مادة طبيعية ممتازة وسحرية، حيث يمد البشرة بفوائد كثيرة سوف نوضحها لكم.

يساعد البشرة على التخلص من خلايا الجلد الميت.

يوحد لون البشرة.

يقضي على الاسمرار والاماكن الداكنة.

مضاد حيوي ممتاز للعدوى والالتهابات.

يخلص الوجه من الاسمرار تحت العينين

تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن كريم طبيعي يعمل علي شد البشرة وإزالة التجاعيد والجلد الميت نهائيا، لذا قدمنا لكم طريقة عمل كريم لبان الدكر بديل الكولاجين، وكافة المعلومة المطلوبة عند تحضيرة كما أن لبان الدكر يمكن أن يتم تناوله علي الريق فهذا يساعد في التخلص من الوزن الزائد كما أن تناول لبان الدكر يعالج الكثير من الأمراض