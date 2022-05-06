كيفية عمل النجرسكو بالفراخ زي المطاعم؛ تُعد النجرسكو من الوجبات الإيطالية التي انتشرت مؤخرا في المطبخ المصري حيث أنها تشبه المكرونه البشاميل كثيراً لذلك نالت إعجاب الكثير من الأشخاص صغار وكبار ومن خلال التالي نوضح لكم طريقة تحضير النجرسكو زي المطاعم.

طريقة تحضير النجرسكو زي المطاعم

المكونات

500 جرام مكرونه قلم.

نص كيلو صدور دجاج مخلية.

بصلة مقطعة.

نصف كوب زيتون شرائح أسود أو أخضر.

نصف كوب مشروم مقطع.

ملعقة من الهيل.

نصف كوب جبن شيدر مبشور.

كوب جبن موزاريلا مبشور.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود صغيرة الحجم.

ورقتان من ورق الغار.

مقادير البشاميل

ربع كوب من الطحين الأبيض.

كوب من كريمة الطبخ.

كوب من الحليب.

طريقة تحضير النجرسكو بالفراخ

نضع كمية من الماء في إناء مناسب ونتركه يغلي ثم يتم إضافة المكرونة ونتركها حتى تنضج جيداً.

يتم تصفية المكرونة من الماء بعد أن تنضج ونتركها جانباً.

نبدأ في تحضير الدجاج عن طريق وضع الدجاج والبصل والهيل والملح في إناء ثم نغطي الماء ونتركة حتى على نار متوسطة حتى ينضج الدجاج.

نقوم بتصفية الدجاج من المرقة ونتركهم لاستخدامهم فيما بعد.

يتم تقطيع الدجاج قطع صغيرة.

ثم نقوم بتحضير صوص البشاميل عن طريق وضع الطحين والحليب وكريمة الطبخ في إناء ثم نقوم بإضافة كوبان من مرقة سلق الدجاج.

نخلط المكونات باستخدام مضرب يدوي.

يتم وضع الإناء على نار متوسطة.

ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام البشاميل المظبوط.

نقوم بإحضار صينية فرن مناسبة ونقوم بوضع طبقة قليلة من البشاميل ثم نضع طبقة من المكرونة ثم الدجاج ثم نصف كمية الجبن الشيدر.

ثم نقوم بإضافة نصف كمية الجبن الموتزاريلا وباقي كمية المكرونة.

ثم نقوم بإضافة صوص البشاميل على الوجه ثم باقي كمية الجبن الشيدر والموزاريلا المبشورة.

يتم وضع الصينية في الفرن ونتركها لمدة 15 دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.

يتم تركها تهدأ قليلاً ثم تقطع وتقدم وبالهنا والشفا.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال كيفية تحضير النجرسكو بالفراخ زي المطاعم يالظبط.