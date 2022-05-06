انسي رائحة العرق بالنشا والتخلص من البكتيريا والرائحة الكريهة فوري وتحدي

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انسي رائحة العرق بالنشا، للتخلص من رائحة العرق في اقل من ثواني بفضل الله ومن مكونات طبيعية وغير ضارة او كيماوية وتساعد في تفتيح الابطين بشكل كبير جدا ويعطي الجسم رائحة جميلة جدا ويمكن استخدامه للرجال والنساء ايضا ويعمل النشا بشكل كبير علي منع الاحراجات بسبب رائحة العرق الكريهة واليوم نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة انسي رائحة العرق بالنشا لتخلص من رائحة العرق نهائيا بمكونات طبيعية وبرائحة منعشة وفرش لعام 2022.
مكونات عمل انسي رائحة العرق بالنشا
سوف نتحدث على عمل مزيل العرق بالنشا بمكونات طبيعية وسهلة وبسيطة للغاية وهى كالتالي:-
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ملعقة ونصف كبيرة من بودرة التلك.
- ٣نقط من زيت الزيتون.
- ملعقة ونصف كبيرة من بودرة المسك.
طريقة التحضير والاستخدام
سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام مزيل العرق بالنشا وهى كالآتي:-
- ثم نحضر وعاء بلاستيك ثم نضع به النشا المطحونة ثم بودرة التلك ثم بودرة المسك.
- يتم خلط المكونات السابقة خلطا جيدا.
- ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون ويتم تقليبهم تقليب جيد حتى يتجانس الخليط ويصبح جاهز للاستخدام.
- يتم وضع الخلطة في علبة من البلاستيك ونضعها بالثلاجة.
- ثم نأخذ مقدار بسيط من المزيل ونضعه تحت الابط والمناطق التي بها تعرق.
- يتم استخدام الوصفة بعد كل استحمام.
مزيل العرق بالنشا والقرنفل
يعتبر مزيل النشا والقرنفل من المزيلات القوية التي لها رائحة نفاذة وتقضي على رائحة العرق سوف نتحدث على مكونات مزيل القرنفل الرهيب وهى كالآتي:-
- ربع كوب من الشبة المطحونة.
- 15 نقطة من ماء الورد.
- بودرة مسك.
- 20 جرام من خشب العود الناعم.
- بودرة تلك أطفال.
طريقة التحضير والاستخدام
سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام مزيل العرق النشا بالقرنفل بطريقة مضمونة ونتائجها أكيدة وهى كما يلي:-
- يتم إحضار وعاء ثم نضع به الشبة المطحونة ثم المسك ونخلطهم خلطا جيدا.
- ثم نقوم بإضافة بودرة التلك ثم خشب العود ثم ماء الورد ونقلبهم مع بعضهم البعض.
- يتم حفظ مكونات المزيل في علبة محكمة الغلق.
- ثم بعد ذلك نأخذ حمام بارد ومنعش ويتم دهن المزيل في مناطق العرق.
- يتم استخدام الوصفة بعد كل استحمام.
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