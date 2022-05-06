بوتوكس طبيعي يشد البشرة ويملأ الخطوط الدقيقة والتجاعيد في أقل وقت، وصفة اليوم سوف نقوم من خلالها بإعداد واحد من الكريمات المنزلية ذات المفعول القوي؛ فهو يقوم بنفس مفعول البوتوكس في شد البشرة ومحاربة الخطوط التعبيرية التي تظهر مع التقدم في العمر. إليكي سيدتي كيفية صنع كريم طبيعي مضاد للشيخوخة يشد البشرة ويزيل البقع البنية والتصبغات، للتحضير سوف نستخدم الأرز فهو يعالج جفاف البشرة ويرطبها بشكل فعال، كما يعمل على تفتيح لون الوجه ويساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة.

بوتوكس طبيعي يشد تجاعيد البشرة

مكونات الكريم هي كالتالي:

2 ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

برتقالة.

نصف كوب من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان ويمكنك استبداله بجل الألوفيرا.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

نضف الأرز والشوفان في وعاء مناسب ثم نقوم ببشر قشر البرتقالة ونضفه إلى الوعاء، ثم نخلط المكونات جيداً ونضف إليها الماء المغلي ويمكنك إضافة قشر برتقال مجفف أو مطحون، وبعد ذلك نغطي الوعاء ونتركه لمدة 30 دقيقة ثم نقوم بطحن المكونات بإستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي، وبعد ذلك نقوم بتصفية الخليط بإستخدام مصفاة ونضعه في قدر مخصص للطهي، ونقوم بتقشير البشرة بإستخدام بقايا المكونات لمدة دقيقتين قبل تطبيق الكريم ويطبق هذا المقشر مرتين في الأسبوع، بعد ذلك نضع القدر على الموقد مع تحريك الخليط دون توقف.

وصفة طبيعية بديلة للبوتوكس

ننتظر حتى يغلي الخليط ويتكثف ثم نفرغه في وعاء ونتركه ليبرد قليلاً وبعد ذلك نضف إليه جل بذور الكتان، ولاصحاب البشرة الدهنية نضف عصير نصف ليمونة، ثم نخلط جيداً ونضف زيت اللوز الحلو ويمكنك إضافة كبسولة زيت فيتامين هاء، وبعد ذلك نحتفظ بالكريم في علبة نظيفة ويبقى صالح للاستخدام لمدة 7 أيام. طبقي الكريم على بشرة نظيفة طبقيه على كامل بشرة الوجه والرقبة، ثم دلكي بشرتك إلى أن تمتص الكريم تماماً وبعد ذلك ادهني كريمك الليلي أو أي زيت مرطب، واتركيه طوال الليل وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء جيداً وكرري تطبيق هذا الكريم كل ليلة للحصول على أفضل النتائج.