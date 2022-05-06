نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية للفراخ المشوية في المنزل لأروع مذاق ووداعًا لشرائها من الخارج مجددًا في المقال التالي
خلطة سحرية للفراخ المشوية ، تعد الفراخ من أكثر الأكلات التي يقبل الجميع على تناولها في أغلب الأوقات، حيث أنها أكلة بسيطة سهلة يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، وتشتهر كبرى المطاعم بتقديمها بنكهات عديدة تفشل الكثير من السيدات في تحضيرها ويلجأن إلى شراءها من الخارج، ولكن بعد معرفة السر وراء تحضيرها في المنزل يمكن إعدادها بكل سهولة، وتتميز الفراخ بأنها من الاكلات الصحية البسيطة التي تحتوي على نسبة عالية من المكونات الصحية للجسم، ومنها نسبة عالية من البروتين، مع القليل من الدهون مما يجعلها أكلة مناسبة للأفراد من متبعي الحميات الغذائية، وخاصة عند تحضيرها مشوية بدون وضع أي دهون إضافية فوقها.
خلطة سحرية للفراخ المشوية
تتميز الفراخ المشوية بأنها من أنواع الأكلات التي يمكن إعدادها في الأوقات المتنوعة سواء كان على الغذاء أو العشاء، وأيضًا في العزومات والحفلات وأعياد الميلاد، نظرًا لأنه بتقطيعها إلى قطع متوسطة وعملها بطرق متعددة، يمكن تقديمها لتصبح وجبة صحية لذيذة للأطفال في الأعياد المختلفة.
ويمكن عمل خلطة الفراخ المشوية بإحضار المكونات التالية :
- دجاجة متوسطة الحجم وتقطع إلى ثماني أجزاء.
- ربع كوب من الزيت.
- ربع كوب من الكاتشب.
- كوب من الزبادي.
- معلقة من الزعتر.
- معلقة من الثوم البودر.
- نصف معلقة من البصل البودر.
- معلقة من الملح.
- معلقة من الفلفل الأسود.
- نصف معلقة من البابريكا.
- 2 معلقة من الصلصة.
خطوات تحضير الفراخ المشوية
- تغسل الدجاجة بشكل جيد قبل بدء وضعها في المحلول الماء لمدة ساعتين، ويكون عبارة عن معلقتين من السكر ومعلقتين من الملح في كمية كافية من الماء.
- بعد غسل الدجاجة يصنع فتحات بها باستخدام سكينة حادة من أجل سهولة اختراق التتبيلة لكافة أجزاء الدجاجة.
- توضع التوابل المتنوعة البصل والثوم البودر، والملح والفلفل الأسود والزعتر والبابريكا مع الكاتشب ويقلب الجميع جيدًا.
- تضاف علبة الزبادي مع الصلصة وتوضع فوق الخليط السابق من التوابل ويقلب الجميع جيدًا.
- تدلك الدجاجة بالخليط التوابل والزبادي جيدًا، مع وضع التتبيلة تحت الجلد وداخل الدجاجة من الفتحات.
- يفضل وضع الدجاجة في الخليط وتركها لمدة ليلة كاملة أو على الأقل أربع ساعات قبل البدء في شويها.
- يشغل الفرن أو الفحم حسب الطريقة المفضلة للشواء، وتوضع الدجاجة في صينية على الشواية أو في الفرن.
- تترك على نار هادئة لمدة نصف ساعة مع مراعاة تقليبها على كافة الأوجه حتى تمام النضج.
- من الممكن وضع الدجاجة أولًا في كيس حراري مع عمل بعض الفتحات به ووضعها في صينية بداخل الفرن، حتى تمام النضج.
- تقدم الفراخ المشوية مع الأرز الأبيض أو العيش والبطاطس المحمرة والسلطات المتنوعة.
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