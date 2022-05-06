أقوي من البوتوكس كريم اللوز والحليب لتبيض البشرة وإزالة البقع والتخلص من التجاعيد

كريم اللوز والحليب ، هو كريم غني جداً بالفيتامينات يعمل على تبيض الوجه والرقبة فهو يزيل البقع والتصبغات التي تظهر بالوجه، كما أنه يقضي التجاعيد ويجعل البشرة مشدودة وصافية تماماً، فاللوز من المكونات الغنية بالفيتامين هاء الذي يكافح شيخوخة الجلد كما أنه يفتح لون الجلد، فهو مكون طبيعي يحمل العديد من الفوائد الهامة للبشرة التي تحميها وتحافظ عليها، فهو كريم طبيعي يتكون من مكونات طبيعية وآمنة جداً على البشرة، ومكوناته بسيطة ومتوفرة بالمنزل فهو سحر يعالج جميع مشاكل البشرة التي تسبب الكثير من الازعاج للنساء والفتيات فالكل يريد الاستمتاع بوجه أبيض ومشرق خالي من التجاعيد أو البقع الداكنة وخاصة السيدات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم اللوز والحليب الكريم الأقوى في تبيض البشرة وإزالة التجاعيد.

مكونات عمل كريم اللوز والحليب الليلي

يتكون الكريم من مكونات طبيعية هي كما يلي:ـ

4 ملاعق كبيرة من مسحوق اللوز المطحون.

كوب صغير من الحليب.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

عصير نصف حبة كبيرة من الليمون.

لترطيب البشرة زيت اللوز.

طريقة التحضير

لتحضير كريم اللوز والحليب بطريقة سهلة وبسيطة نتبع الخطوات الآتية وهي كما يلي:ـ

نضع مسحوق اللوز في طبق ثم نضيف إليه كوب الحليب ثم نمزج المكونات جيداً حتي يذوب اللوز مع الحليب تماماً. ثم نغطي الخليط ويترك لمدة ساعتين، ثم نمزج المكونات مرة أخرى باستخدام ملعقة خشبية. نضيف إلي الخليط عصير الليمون الطازج ونقلب المكونات بشكل جيد حتي تختلط مع بعضها البعض. ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من جل الصبار ونمزج المكونات حتي نحصل على قوام ثقيل. نحفظ الخليط في عبوة فارغة ونظيفة ومحكمة الغلق، ثم يحفظ في الثلاجة لمدة أسبوع كامل ويستخدم بشكل يومي.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الكريم كالآتي:ـ