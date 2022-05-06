نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي من البوتوكس كريم اللوز والحليب لتبيض البشرة وإزالة البقع والتخلص من التجاعيد في المقال التالي
كريم اللوز والحليب ، هو كريم غني جداً بالفيتامينات يعمل على تبيض الوجه والرقبة فهو يزيل البقع والتصبغات التي تظهر بالوجه، كما أنه يقضي التجاعيد ويجعل البشرة مشدودة وصافية تماماً، فاللوز من المكونات الغنية بالفيتامين هاء الذي يكافح شيخوخة الجلد كما أنه يفتح لون الجلد، فهو مكون طبيعي يحمل العديد من الفوائد الهامة للبشرة التي تحميها وتحافظ عليها، فهو كريم طبيعي يتكون من مكونات طبيعية وآمنة جداً على البشرة، ومكوناته بسيطة ومتوفرة بالمنزل فهو سحر يعالج جميع مشاكل البشرة التي تسبب الكثير من الازعاج للنساء والفتيات فالكل يريد الاستمتاع بوجه أبيض ومشرق خالي من التجاعيد أو البقع الداكنة وخاصة السيدات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم اللوز والحليب الكريم الأقوى في تبيض البشرة وإزالة التجاعيد.
مكونات عمل كريم اللوز والحليب الليلي
يتكون الكريم من مكونات طبيعية هي كما يلي:ـ
- 4 ملاعق كبيرة من مسحوق اللوز المطحون.
- كوب صغير من الحليب.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- عصير نصف حبة كبيرة من الليمون.
- لترطيب البشرة زيت اللوز.
طريقة التحضير
لتحضير كريم اللوز والحليب بطريقة سهلة وبسيطة نتبع الخطوات الآتية وهي كما يلي:ـ
- نضع مسحوق اللوز في طبق ثم نضيف إليه كوب الحليب ثم نمزج المكونات جيداً حتي يذوب اللوز مع الحليب تماماً.
- ثم نغطي الخليط ويترك لمدة ساعتين، ثم نمزج المكونات مرة أخرى باستخدام ملعقة خشبية.
- نضيف إلي الخليط عصير الليمون الطازج ونقلب المكونات بشكل جيد حتي تختلط مع بعضها البعض.
- ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من جل الصبار ونمزج المكونات حتي نحصل على قوام ثقيل.
- نحفظ الخليط في عبوة فارغة ونظيفة ومحكمة الغلق، ثم يحفظ في الثلاجة لمدة أسبوع كامل ويستخدم بشكل يومي.
طريقة الاستخدام
يتم استخدام الكريم كالآتي:ـ
- ننظف البشرة جيداً باستخدام غسول طبيعي أو يمكن غسلها بالماء الفاتر.
- ثم نضع طبقة من الكريم على الوجه والرقبة وندلك بأطراف الأصابع بحركات دائرية حتي يمتص الجلد الكريم تماماً.
- نترك الكريم على الوجه طوال الليل، ثم نغسل الوجه في الصباح بالماء العادي جيداً.
- ثم نقوم بترطيب البشرة باستخدام زيت اللوز أو أي زيت مناسب للبشرة.
- نكرر استخدام الكريم بشكل يومي قبل الذهاب إلي النوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي من البوتوكس كريم اللوز والحليب لتبيض البشرة وإزالة البقع والتخلص من التجاعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.