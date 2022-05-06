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تعد الحناء هي من أهم الوسائل التي نستخدمها في علاجات الحواجب التي تكون بشكل مؤقت وليست دائمة، وتعمل اللجنة على ابراز الحواجب بشكل جميل ويلجأ إلى استخدمها الكثير من الفتيات بدلا من اللجوء إلى بعض الوسائل المتنوعة المتداولة في إبراز الحواجب وتكثيفها مثل استخدام الميكرو بلدنج وهي من أكثر الأشياء المكلفة جدا. صبغ الحواجب بالحنة لمقادير إحضار ملعقة كبيرة من بودرة الحناء.

ملعقة كبيرة من بودرة عشية الأملا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

مقدار مناسب من الماء.

استخدام من القفازات البلاستيكية.

إحضار فرش ماسكارا.

قطعتين كبيرتين من ورق المطبخ

ملعقة كبيرة من الفازلين أو استخدام زبدة الشيا. طريقة التحضير نحضر وعاء عميق بلاستيك ونضع بها ملعقة كبيرة من بودرة الحناء ثم نضيف عليه ملعقة كبيرة من بودرة عشبة الأملج ونخلطهم مع بعض ثم نضع عليهم ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونضيف عليه مقدار مناسب من الماء و تعجن مكونات الحناء مع بعضها حتى تكون متجانسة.

نغسل الوجه والحواجب جيدا و نقوم بتجفيف الحواجب باستخدام المناديل.

نقوم بتوزيع الحنه حول الحواجب لمنع تلوث الحنة بها.

نستخدم قطعة من البلاستيك رفيعة يمكن استخدام ودانه توزيع الحناء على الحواجب و ترتدي القفازات البلاستيكية.

نبدأ في توزيع الحناء على الحواجب من الداخل الى الخارج مع نمو الشعر ويكون في اتجاه ونقوم بعمل حركات دائرية في الحواجب حتى يتم توزيع الحناء بشكل كامل على شعر الحواجب.

نضع طبقة اخرى على الحواجب من خليط الحناء حتى نلاحظ وجود طبقة سميكة من الحناء علي الحواجب.

نلصق كل قطعة من ورق المطبخ على الحواجب ونضغط عليها لإخراج أي فقاعات توجد بها اي هواء على الحواجب.

وتقوم بتطبيق تلك الخطوات على الحواجب الآخرين ونترك خلطة الحناء على الحواجب حتى لا تتجاوز أربع ساعات أو يمكن وضعها في المساء صباح اليوم التالي حسب تحديد اللون المناسب الحواجب.

نزيل ورق المطبخ من على الحواجب ونقوم بغسل الحواجب باستخدام الماء الدافئ حتي نزيل آثار الحناء من على الحواجب حتي تحصل علي اللون المرغوب. عمر شويل - جدة في ثواني بكيس حنة طريقة جذابة لصبغ الحواجب في المنزل وتكثيفها بخلطة تدوم لشهرين بديل التاتو - ثقفني

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