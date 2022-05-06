طريقة الطرشي العراقي على الطريقة الموصلية في البيت بالمكونات والخطوات

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طريقة الطرشي العراقي ، الطرشي من أهم وأشهر أنواع المقبلات والتي لها الكثير من القيم الغذائية والفوائد لأنها تساعد في فتح الشهية وفي سهولة عملية الهضم ولذلك لمعرفة طريقة الطرشي العراقي تابعوا معنا. طريقة الطرشي العراقي المكونات واحد قرنبيط.

اثنين لتر ماء.

لتر خل بني.

ملفوف.

كوب ملح.

ربع ملعقة فلفل حار.

ثلاث حبات ثوم مفرومة. خطوات التحضير يتم احضار قدر كبير ويوضع على النار ويضاف له المياه والملح ويترك لكي يغلي .

بعد ذلك يتم غسل كل من الملفوف والقرنبيط وبعد الغسل يتم تقطيعه وبعد يتم وضعه بالمياه لمدة ثلاث دقائق.

وبعد أن يخرج من المياه يوضع بالمصفاة وبعد الانتهاء نعمل على وضع الملفوف بالمياه.

نحضر ببرطمان ونضع بها القليل من القرنبيط والقليل من الملفوف ونضع شرائح الثوم.

ونعمل على تكرار الخطوة بحيث يتم امتلاء البرطمان ويضاف إليه الخل والشطة.

يتم غلق البرطمان ويوضع بمكان دافئ لمدة أسبوع ويكون جاهزًا لاستخدامه. طرشي الخيار المحشي المكونات: واحد كيلو خيار.

معيار واحد كوب بقدونس.

ثلاثة كوب ملح.

واحد لتر خل بني.

نصف ملعقة كاري.

نصف ملعقة بهارات.

مقدار نصف ملعقة ثوم مهروس.

ربع فلفل أسود.

أربعة لتر ماء.

حبة ليمون. طريقة التحضير يتم شراء الخيار ويتم غسله بشكل جيد ثم نضعه داخل ببرطمان ويضاف إليه كل من الملح والماء ويغلق بشكل جيد.

ويوضع الإناء بمكان يكون دافئ ونتركه لمدة ثلاثة أيام وبعد الوقت يتم فتح البرطمان.

ونخرج حبات الخيار ويتم شقها بشكل طولي ثم نحضر إناء ونضع به الثوم والبهارات والبقدونس والفلفل ويتم خلطهم.

ونقوم بحشو الخيار بالخلطة التي تم تجهيزها ويتم وضع الخيار بالبرطمان ونضع معه حبات الليمون.

وبعد الانتهاء نضيف باقي حشوة الخيار والخل ونغلق البرطمان جيدًا ونتركه لمدة خمس أيام بعدها يقدم بألف هنا. طريقة عمل الطرشي العراقي الأحمر المكونات: كيلو لفت.

مقدار كيلو شمندر.

كيلو زهرة.

اثنين كوب ملح.

أربعة لتر ماء.

نصف كوب خل.

ملعقة سكر.

وعاء زجاجي. طريقة التحضير احضري وعاء وضيفي إليه المياه وضيفي كل من الشمندر واللفت والزهرة ويتم غسلهم جيدًا.

وبعد التنظيف يتم تصفيتهم ويتم تقسيم اللفت لأربع شرائح وأيضا نعمل على تقسيم الشمندر.

ونعمل على تقطيع الزهرة لقطع تكون صغيرة وبعد ذلك نحضر مصفاة كبيرة يضاف لها قطع الخضراوات .

ويتم رش الملح ونتركه لمدة يوم كامل في مكان يكون بارد ويتم تقليبه من وقت لآخر.

ونضع الشمندر واللفت والزهرة بمياه ساخنة على النار لكي يغلي لمدة تلت ساعة.

وبعد ذلك نضع الخضروات بداخل وعاء زجاجي ونضيف لمياه السلق السكر والخل والملح ويضاف للبرطمان.

وأخيرًا يتم غلق البرطمان ونضعه في مكان مظلم لمدة أسبوع وبعد مرور مدة الأسبوع يكون جاهز للأكل والتقديم مباشرًة. عمر شويل - جدة طريقة الطرشي العراقي على الطريقة الموصلية في البيت بالمكونات والخطوات - ثقفني

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