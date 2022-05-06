أفضل طريقة لعمل القرص الفلاحي الطرية بخطوات سهلة ومكونات اقتصادية

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طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية، تعتبر من أشهى المخبوزات التي يحرص الجميع على تناولها العديد من الأشخاص في وجبة الإفطار مع كوب من الحليب أو الشاي الساخن، ومن المعروف أن هناك العديد من الطرق لعمل القرص، لذلك تبحث كل سيدة عن أفضل طريقة تحضيرها وتقديمها لكافة أفراد أسرتها، وفي هذا السياق تجد أن هناك بعض الأشخاص يفضلون تناولها محشية من خلال وضع بداخلها الملبن أو العجوة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة إعداد القرص الفلاحي بكل سهولة ممكنة.
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية
يمكنك معرفة طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية والشهية من خلال الآتي، حيث يمكن تحضيرها في المنزل مثل الجاهزة تماماً بمكونات سهلة وبسيطة دون بذل مجهود، بل مكوناتها موجودة في كل مطبخ، فأصبحت ربه المنزل متفننه في تحضيرها وأصبحت تقدمها سادة أو بالملبن أو العجوة فتعطي المذاق الشهي واللذيذ.
المكونات
- كوب من الدقيق.
- ربع كوب من السمن البلدي أو ممكن الممكن وضع بدلاً منها الزبدة.
- كوب من الزيت.
- نصف كوب من السمسم المحمص.
- ملعقتين من الخميرة.
- ملعقتين من السكر.
- كوب من الحليب أو اللبن الرائب الدافئ.
- سمسم محمص لتزين الوجه.
طريقة التحضير
تتمثل طريقة تحضير طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية من خلال الخطوات التالية:
- نقوم بإحضار وعاء ونضع به السمن ومن ثم نرفعه على النار حتى تسيح تماماً.
- يتم إضافة الزيت ونقوم المكونات جيداً.
- نحضر وعاء ونضع به الخميرة مع السكر ونضيف إليهم اللبن، ونتركها حتى تخمر تماماً.
- نقوم بوضع السمسم مع الدقيق، ثم نضعهم على خليط الخميرة واللبن.
- نستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض وتصبح العجينة متماسكة وطرية.
- يتم تغطية العجينة جيداً ونتركها بمكان دافئ حتى تتفاعل العجينة وتختمر جيداً.
- نحضر العجينة وتشكيلها على شكل أقراص، ونضع على الوجه السمسم.
- نقوم بإحضار صينية ونرص بها القرص ومن ثم نغطي الصينية جيداً لمدة نصف ساعة لكي ترتاح العجينة.
- نضع الصينية بالفرن لمدة ربع ساعة حتى تستوي جيداً وتأخذ اللون الذهبي.
- تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد وتصبح جاهزة للتقديم.
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